全世界關注金正恩 平壤拒絕告知健康與行蹤 特朗普祝其安康

朝鮮官媒周三未提及領導人金正恩行蹤。昨天有媒體報導金正恩接受心血管手術後病重，引發國際社會對他健康狀況的猜測。據美國總統特朗普周二在白宮新聞發布會上說，“我希望他一切都好。”

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據路透社今天報道稱，朝鮮官媒不理會外界猜測，對金正恩行蹤三緘其口。

針對有媒體報導金正恩接受心血管手術後病重消息，韓國和中國官員，以及了解美國情報的消息人士對韓國和美國媒體的這些消息表示懷疑。不過該消息引發國際社會對他健康狀況的猜測。

美國白宮則表示正在密切關注此事。據美國總統特朗普表示，這些報導尚未得到證實，他本人不太相信。特朗普曾於2018年和2019年與金正恩舉行歷史性峰會，試圖說服他放棄核武。

據特朗普周二在白宮新聞發布會上說，“我希望他一切都好，” 特朗普還說，“我與金正恩的關係很好。我希望他很好。我們會看到他身體怎麼樣。我們不知道報導是否屬實。”被問及是否會試圖聯繫金正恩並確認他的情況時，特朗普回答稱：“我可能會，但我希望他一切都好。”

路透社說，金正恩4月15日缺席紀念朝鮮開國領導人金日成誕辰的儀式之後，關於他健康問題的傳言開始出現。

朝中社周三的主要新聞包括體育設備、採桑葚，以及在孟加拉國舉行的一場研究朝鮮“主體思想”(juche)的會議。官方報紙勞動新聞刊登了關於自給自足的經濟和抗擊新冠疫情舉措的報導。所有報導都沒有提到金正恩的下落。