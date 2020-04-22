台敦睦艦隊染疫案 蔡英文道歉 諾調查處置絕不護短

台灣海軍敦睦艦隊共27名成員確診新冠肺炎，造成社會恐慌 ，台灣國防部長嚴德發21日晚間舉行記者會率一級主管鞠躬 致歉。總統蔡英文22日上午親自發表敞廳談話，向外界說明，並為事件道歉，承諾調查與處置絕不護短。

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據中央社今天報道稱，敦睦艦隊染疫，蔡總統致歉：絕不護短。敦睦艦隊發生武漢肺炎群聚感染，總統蔡英文今天說，海軍這趟任務防疫出現這麼大違失，讓國人因此承擔疫情風險，她要致上歉意；等到調查完整後，釐清責任，再進行懲處，她絕對不會護短。

據最新消息說，敦睦艦隊再增1實習生染疫，3月底曾發燒二采確診。

海軍敦睦艦隊成員確診新冠肺炎，造成社會恐慌，國防部長嚴德發昨晚公布海軍敦睦支隊初步調查結果有4大缺失，並向蔡總統自請處分。

蔡總統今天在總統府發表談話指出，“我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任”。國軍平常捍衛國家很用心，支援防疫也做很多事，但海軍這趟任務在防疫上出現這麼大違失，讓國人因此承擔疫情風險，“我要致上我的歉意”。據蔡英文說，總統的責任就是把防疫做好，讓疫調可以做完整，讓國人安心；穩定軍心，維持戰力，讓國軍把保家衛國的工作做好，也是她的責任；蔡總統說，這次的違失，她已要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，讓國人可以安心。

蔡總統指出，國防部昨天檢討四大缺失，這只是初步，“完整調查清楚後，我絕對不會護短”。

中央社說，此外，蔡英文提到，面對中國在疫情期間的軍事行動，國軍堅守崗位，隨時應變。她要求國軍，保衛國家、保衛人民一刻都不能鬆懈，尤其台海當前情勢，對岸的軍事動作頻繁，疫情期間，必須要的戰備演訓還是要進行，保持正常戰力跟戰備。

蔡總統並請國人繼續給予國軍支持與鼓勵，讓國防部有時間檢討處置。國家安全和防疫工作都是重中之重，政府團隊繼續努力，也要謝謝全民的合作，大家一起加油。

報道稱，媒體詢問，嚴德發自請處分，參謀總長黃曙光是否要負一定責任，這一波是否會有人事異動。蔡總統回應說，疫調與疫情掌控是最優先的工作，目前台海情勢需要國軍全神貫注，守護國家安全，絕對不能鬆懈，調查還在進行，昨天國防部只是初步調查結果，等到調查完整後，釐清責任，再進行懲處，她重申，不會護短。

蔡總統也提到，在檢討過程中，要讓整個制度更精進；她希望，報告能做得最完整，而且可以在最短時間完成，但一個完整報告需要讓當事人有陳述機會，現在很多當事人都在隔離當中，希望國防部在這段時間收集完整事證，在隔離完成後，能讓當事人有陳述機會。

中央社說，媒體追問蔡總統，是否滿意這幾天國防部對外回應，她說，初期國軍在事件很多的細節與資訊掌握上，是有些落差，所以確實有些回應讓民眾感到不清楚，甚至覺得懷疑，但是昨天國防部長的記者會上，已呈現出來一個初步調查後的真相釐清。