伊朗如騷擾美艦 特朗普下令就擊沉它

美國總統特朗普下令，美軍攻擊並摧毀任何騷擾美國海軍船艦的伊朗船艇。這道命令是否代表美方船艦將改變波灣教戰手則？不過美國官員表示仍要視情況而定。但評論指這是特朗普對伊朗的強勢警告。

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據法新社消息，特朗普下令摧毀騷擾美艦的船隻 美官員指：對伊朗強勢警告。

美國總統特朗普22日在社群媒體推特（Twitter）寫說：「我已指示美國海軍射下並摧毀任何一個及所有在海上騷擾我方船艦的伊朗炮艇。」

特朗普的這道命令，是否代表美方船艦未來遭遇一如4月15日的情況，就能對伊朗快艇開火？美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）表示，這要由美國船艦的艦長定奪。他說：「要視當時情況，端看船長看到什麼。你不能讓一艘快艇取得可以威脅你船隻的位置。」

美國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）稱川普的推文「是對伊朗人的重要警告」，但也沒說明美國是否改變波灣的正式交戰規則。

據諾奎斯特在簡報會中告訴記者，特朗普「強調的是，我方所有船艦均保留自衛權」。

該報道稱，美國海軍本月15日發布聲明說，6艘美國軍艦在國際水域執行演練任務，11艘伊朗船艇以極為接近的距離和高速越過美國艦艇的船首與船尾，一度距離其中1艘的船首僅9公尺。美國海軍說法是，伊朗革命衛隊海軍船艇沒有理會美國船艦的警告，一小時後才回應無線電通訊，接着離去。

本月19日，據伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency ）說，伊朗革命衛隊指控美國海軍「不專業且挑釁的舉止」妨礙了他們自己的演習。

據路透社說，特朗普稱伊朗船艇若太靠近美國船艦，美軍“將把它們擊沉”。

美國總統特朗普周三表示，如果伊朗炮艇距離美國海軍船艦太近，美軍將把伊朗炮艇“擊沉”。特朗普說，“我們將不會容忍。如果他們那麼做，將使我們的船隻處於危險，讓我們的船員和水手陷入危險--我不會讓那種事發生。我們將--他們會將之擊沉。”

特朗普的推特文還指出，“這是一個威脅。當它們跟我們的船靠得那麼近時，它們有槍炮，那些船上有大量武器，可是我們會將它們擊沉。”