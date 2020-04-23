日本15名倒在路上的死者等確認感染新冠

最近，日本不斷出現在家裡和路上死亡的事案，並通報警察方面，經送醫檢驗確認為感染新冠，這樣的事案也暴露出日本新冠感染不斷擴大的冰山一角。

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日本警察廳長官松本光弘在23日的記者會上公布了這一事實，這樣的死者共15人，他們分別死於3月中旬到4月22日。

死亡的15人都為男性，其中東京為9人、埼玉縣兩人、兵庫縣兩人、神奈川縣1人、三重縣1人。

3月30日，在東京新宿的一座辦公大樓中，一名從事清掃工作的66歲的男子突然倒地，送往醫院後死亡，經核酸檢查確認為感染新冠。

4月9日，東京都內一名60多歲的男子被發現倒在路上，急救車趕到後，該男子對急救人員說“胸口很難受”，送往以後死亡。死亡後進行新冠病毒核酸檢測（PCR）確認感染新冠病毒。另外，也有人在家中療養時死亡，死後被確認感染了新冠病毒。

這15人被送往醫院後，根據到達醫院時的癥狀和進行CT檢查及家屬的說明等，疑似感染冠狀病毒，然後通過核酸檢查確認為陽性，其中也有直接的死因並非冠狀病毒肺炎。

另據報道，在埼玉縣，一名感染新型冠狀病毒的50多歲男性，11日自訴有發熱等癥狀，16日進行冠狀病毒檢測確認其病毒反應為陽性。由於癥狀穩定，保健所判斷暫時不必住院在家療養，由保健師每天通過電話確認病情，20日晚他向保健師表示病情惡化，預定21日入院，而其病情在入院前急轉直下，被送往醫院後死亡。