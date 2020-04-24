特朗普：CNN的金正恩健康報道系假新聞 韓政府重申朝鮮內部無異向

美國總統特朗普在4月23日的白宮疫情記者會上表示，美國有線電視新聞網（CNN）日前報道朝鮮最高領導人金正恩的健康狀況消息不屬實。韓國統一部副發言人曹惠實（音）亦在24日的例行記者會上重申，朝鮮內部無異常動靜。

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特朗普在會上當被CNN記者問及金正恩狀況時，直接用手指在場的CNN記者，稱這是來自CNN的不實報導。當CNN記者嘗試追問有關朝鮮議題時，則遭特朗普制止。特朗普說，“我聽聞CNN報道該消息時參考了舊資料，那是不準確的報道。CNN報道虛假新聞。”特朗普續稱，自己有來自朝鮮的訊息，但不願透露。他並重申，與朝鮮和金正恩關係良好。CNN曾在20日引述美國官員說法獨家報導指，金正恩在近日接受心血管手術後情況不樂觀。特朗普隨後在21日受到媒體追問時稱，他不清楚金正恩的健康情況，但希望他狀態良好。

另在首爾方面，韓國政府官員23日對金正恩健康問題的傳聞回答稱，據朝鮮媒體報道，金正恩和外國領導人互致書信，由此來看，金正恩似乎在照常工作，韓政府尚未發現朝鮮內部有異常動靜。據韓聯社報導指，朝中社等朝鮮官方媒體在金正恩久未露面的情況下仍報道金正恩和各國領導人互致賀信，為高齡人士辦生日宴，向旅外同胞頒發獎學金等消息。報導稱，朝中社22日介紹指，敘利亞總統阿薩德在朝鮮已故最高領導人金日成生日（4月15日）之際發來賀電，金正恩對此回電。

此外，韓國國家安全委員會（NSC）23日再次予以“確認”：目前就韓方掌握的情報來看，朝鮮尚未出現任何與朝鮮領導人健康問題相關的異常動態。韓國統一部副發言人曹惠實（音）另在24日的記者會上重申，昨天國家安全委員會（NSC）常任委員會開會確認近期朝鮮內部沒有異常動向。就朝媒近10多天一直沒有報道金正恩的相關消息，曹惠實回應指，據我所知，朝媒從來沒有對外界的類似質疑作出過任何反應，而且朝媒今年也曾有過連續21天未報道金正恩相關消息的情況。

一名未透露姓名的韓方官員23日曾介紹稱，金正恩15日沒有參謁錦繡山太陽宮實屬罕見，但是已故前最高領導人金正日執政時期參謁錦繡山太陽宮僅三次。這位人士還介紹稱，韓朝聯絡辦公室照常運行，韓朝每天進行兩次試通話。