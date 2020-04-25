中緬邊境地區發生武裝衝突後 兩國外長通話指加強管控

近日有消息指，緬甸北部邊境城鎮木姐4月23日發生武裝衝突，目擊者稱看到有三發炮彈落入中國境內。兩國在當地的貿易口岸受此影響已暫時關閉。另據中國國防部消息指，中國國防部長魏鳳和在24日上午與緬甸防長盛溫通電話。

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當地時間4月23日晚上23點左右，緬甸北部邊境城鎮木姐的一座加油站受到襲擊，炮火波及中國邊境城鎮姐告。有目擊者稱，3發炮彈和數發子彈落入中國境內，有學校等建築物及車輛被子彈擊中，暫無人員傷亡消息。目前，中國城鎮姐告的邊貿口岸受此影響已暫時關閉。分析人士指，緬甸境內的少數民族為了爭取自治時常會與政府軍發生武裝衝突。這些衝突也會波及中國一側，造成一些傷亡。

據中國國防部的消息顯示，魏鳳和當天向盛溫介紹了目前中國防控新冠肺炎疫情形勢。他稱，在習近平主席親自指揮、親自部署下，經過艱苦卓絕的努力，中國度過了抗疫最困難時期，疫情防控向好態勢進一步鞏固，生產生活秩序加速恢復。面對這場全球危機，習近平主席提出團結抗疫的中國倡議，中國政府向國際社會提供力所能及的幫助。

魏鳳和稱，中國軍隊堅定支持緬方抗擊疫情的努力，將向緬甸軍隊提供力所能及的援助，同緬方加強抗疫合作和邊境管控，共同遏制疫情在邊境地區蔓延。新聞稿稱，盛溫介紹了緬甸國內新冠肺炎疫情防控形勢，感謝中方給予支持幫助。他說，中國有效遏制疫情向周邊擴散，緬方對此表示高度讚賞和真誠感謝。緬方願同中方繼續保持溝通，加強邊境管控，推進抗疫合作。

另據了解，解放軍在近日派空軍飛機向緬甸、老撾和巴基斯坦軍隊援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資，並派出三支軍隊抗疫專家組分別赴三國進行防疫工作。