日本媒體發文說金正恩可能變成了“植物人”

朝鮮勞動黨委員長金正恩最近在朝鮮政壇不見人影，各種消息錯綜複雜。美國總統特朗普在23日指出：（病危說）是誤報，也報道稱，金正恩因一名親信感染新冠肺炎，因此他去元山躲避。而日本媒體《現代經貿》24日在網絡上刊登了《周刊現代》特別編輯委員近藤大介的題為 “金正恩變成了植物人？相關人士說明的“病重說”的最新情報》一文，該文指出，金正恩動心血管手術後可能變成“植物人”。

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文章指出：一位中國醫療界相關人士對近藤大介說:“金委員長在地方視察時，突然手按心臟倒地，同行的醫生小組馬上進行心臟按摩，並送往當地的急救醫院。同時向中國方面緊急聯絡，希望派出醫療隊。中國派中國醫學科學院阜外醫院國家心血管病中心和人民解放軍301醫院醫生為中心組成了攜帶器材的近50人的醫療隊，乘專機飛往平壤。”

這位相關人士說：由於情況危急，金正恩的醫療團隊等不及，只能執行緊急心臟支架手術。執刀者是在中國經過常年研修的心臟外科醫生。心臟支架手術並非很困難，支架從最主要的血管插入後一般約一分鐘內完成。由於進行手術的心臟外科醫生當時過於緊張，也沒有對如此肥胖的人進行手術的經驗，雙手直發抖，因而花了大約8分鐘才插入支架，而金正恩變成了植物人。也有消息說：朝鮮內部肯定發生了變異。

而據韓國《中央日報》日文版24日在網絡發表的題為《元山也有醫院……金正恩的心臟支架手術說“兩周空白的推理” 》一文報道說：韓國世宗病院心血管中心課長張昊俊（音）說：“支架手術並不難”， “根據患者情況不同，進行血管檢查平均30分鐘，加上支架手術，大概一小時左右就可以完成”。該報還引用曾在朝鮮鹹鏡北道清津市新岩區域的醫院工作的脫北者醫師張俊夫（音）的話指出：在朝鮮也可以進行支架手術。