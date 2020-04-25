美軍機4月以來第12次現身台灣附近空域

美國海軍一架電子偵察機本周六再次出現在台灣南部海域，經巴士海峽，由東北往西南朝南海方向飛行。據悉，這是美軍機自4月以來第12次航經台灣南方外圍空域。

廣告 繼續瀏覽後續

據追蹤軍機動態的推特賬號“飛機守望”（Aircraft Spots）當天透露的信息顯示，當地時間周六早上美國海軍一架P-3C“獵戶座”反潛機出現在台灣南部海域，由東北往西南朝南海方向行進。對此，台國防部發言人史順文回應稱，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。中央社報道指，他昨天在國防部“海軍敦睦遠訓支隊染疫調查”進度說明記者會上也強調，台海情勢持續嚴峻，但國軍戰備並未鬆懈。據悉，此次是自今年4月以來，美軍軍機第12次在台灣周邊飛行。

相關報道提到，第一次是4月8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三次是11日的EP-3E電偵機；第四次是12日的EP-3E電偵機；第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C“獵戶座”反潛機；第七次是14日，同樣是P-3C反潛機；第八次是15日的RC-135W電偵機；第九次是17日的RC-135U電偵機；第十次是18日的P-3C反潛機；第11次是21日的EP-3E電偵機；第12次則是本周六的P-3C反潛機。

台國防部曾在23日指出，解放軍遼寧艦及所屬包括護衛艦542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦965等，12日經巴士海峽進入南海，22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。此外，美軍太平洋艦隊24日在臉書貼文稱，美國海軍配備神盾作戰系統的勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USSBarry，DDG52）亦曾於4月23日（周四）航經台灣海峽。