韓國消息人士對金正恩“病危說”表示異議

路透社4月25日援引3名消息人士的話報道指，中國已向朝鮮派出了一支包括醫學專家在內的團隊，幫助向朝鮮最高領導人金正恩的健康zk提供諮詢。

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這一報道引用兩名消息人士的話透露稱，中方團隊由中共中央對外聯絡部高層官員率領，在4月23日（本周四）從北京前往朝鮮，但報道未提及團隊成員人數或具體身份，而中國外交部及中共中央對外聯絡部未就置評要求加以回應。近日有網絡消息指，中方赴朝團隊由中聯部部長宋濤親率北京阜外醫院和301醫院的專家赴朝，但這一消息並未得到官方證實。

路透社的報道則援引，位於首爾的韓國網絡媒體《每日朝鮮》（DAILY NK）20日引述“朝鮮內部消息人士”的話報道指，金正恩曾於12日接受心血管系統手術。報道稱，韓方官員及一名中聯部官員都否認金正恩在手術後“病危”的說法，而曾與金氏三度會面的美國總統特朗普亦於23日指有關報道不準確。

一名韓國官員24日向路透社表示，根據他們所獲得的情報，金正恩還活着，並可能將會很快現身。該官員指出，對金正恩目前的身體狀況及中方的介入情況無法置評。另一名對美國情報有了解的官員則談到，已知金正恩確有存在健康問題，但他們沒有原因會得出金正恩“病危”或已無法再次於公眾面前出現的結論。

美國方面，美國國務院官員及國務卿蓬佩奧拒絕對金正恩的健康情況置評。蓬佩奧近日告訴福克斯新聞稱，“今晚我沒有任何可以與你分享的信息，但美國民眾應知道我們對事態正密切監控”。