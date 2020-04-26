韓國國會外交統一委員會委員長：金正恩可能情況危急

近日，有關朝鮮最高領導人金正恩現狀的猜測和關注仍在繼續發酵。韓國國會外交統一委員會委員長尹相現4月26日在受訪時表示，據他推測“金正恩可能情況危急”，委員會也為此召開了緊急專家座談會。

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《韓國中央日報》在當天報導指，尹相現在接受電話採訪時表示，“我們政府跟情報機關都沒有確認金委員長的狀況”。他還透露稱，“國會外交統一委員會已經超過一周沒有收到任何報告，感覺應該是有異常徵兆”。他認為，朝鮮官方對金正恩相關傳聞沒有任何回應，也可以相同脈絡來解釋。此前，尹相現21日在韓國國會受訪時指，“金委員長好像動了心血管手術”，認為金正恩未出席12日朝鮮最高人民會議、15日金日成誕辰紀念活動都是異常徵兆。他還提到，下周一，4月27日是南北《板門店宣言》2周年紀念日，金正恩是否會在當天現身將值得關注。

據了解，韓國國會外交統一委員會26日上午在尹相現地主持下召開了緊急專家研討會，主題為“近期朝鮮金正恩健康異常傳聞相關朝鮮劇變狀況對應”，並邀請前國防部合同參謀本部作戰本部部長金龍顯（譯音）、脫北者出身的朝鮮駐英國前公使、候任韓國國會議員太救民（太永浩）等出席。韓聯社在當天的報導指，美國朝鮮專題網站“38 North”25日則報道稱，被視為金正恩專列的一列火車最晚從韓國當地時間21日就停在江原道元山地區的一個火車站裡。

該網站指出，列車照片並不能證明朝鮮領導人身在元山，也無法提供何時發車的線索，但這說明金正恩更有可能在東海岸。網站分析稱，朝鮮媒體最近一次報道領導人公開活動地點是朝鮮西部一個機場，照片和衛星圖像暗示金正恩視察空軍的位置是平壤東北方向50公里處的順天機場。此外，路透社25日還曾援引韓國消息人士的話報道指，根據他們所獲得的情報，金正恩還活着，並可能將會很快現身。而另一名對美國情報有了解的官員談到，已知金正恩確有存在健康問題，但他們沒有原因會得出金正恩“病危”或已無法再次於公眾面前出現的結論。