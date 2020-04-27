韓政府重申朝鮮無異常動靜 朝中社：金正恩向南非總統發賀電

自首爾方面消息，韓國統一部副發言人曹惠實（音）4月27日就朝鮮最高領導人金正恩的健康問題回應指，我對此沒有可以提供的信息，正如國家安全保障會議（NSC）常任委員會所說，尚未發現朝鮮出現異常動靜。當天同樣也是朝韓兩國領導人2018年共同發表《板門店宣言》兩周年紀念日，對此，文在寅總統提出，新冠疫情危機可能是推動韓朝合作的新機遇，這是當前最迫切的合作課題。

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據韓聯社報道指，針對近日有關金正恩健康狀況的傳言不斷，曹惠實談到，多家媒體持續報道有關金正恩委員長的下落、移動路線、援引消息人士的消息，但政府就有關問題的說法不變。此前，韓國總統秘書室統一外交安保特別助理文正仁26日在接受美國《福克斯新聞》（Fox News）採訪時亦稱，韓國政府的立場明確，朝鮮國務委員長金正恩目前身體健康。文正仁稱，金正恩4月13日起一直停留在元山，到目前為止，沒有任何可疑跡象。

另就朝鮮境內新冠疫情的情況，曹惠實談到，朝鮮媒體報道稱截至目前都沒有出現確診患者，她說，另據世界衛生組織（WHO）消息，朝鮮17日通報未出現確診病例。政府將在考慮這些因素的同時，密切關注朝方情況。

值得一提的是，4月27日是《板門店宣言》簽署兩周年。曹惠實則對此表示，韓朝領導人在宣言中闡述了開拓半島自主統一與和平繁榮的道路，凸顯對發展雙邊關係的堅定意志。韓方基於宣言精神，一如既往地努力改善韓朝關係的立場沒有變化。

同樣在這一特殊的日子，文在寅在當天指出，將尋找最為現實可行的韓朝合作道路。他強調，韓朝是生命共同體，生命共同體是走向和平共同體的基礎，希望能從此次共同抗疫為起點，攜手應對家畜傳染病、邊境地區的災害和災難、氣候環境變化等問題。據報道，文在寅還提出了韓朝鐵路連接、將非軍事區打造成和平地帶、聯合挖掘韓國戰爭陣亡士兵遺骸、離散家屬團聚等共同推進的合作項目。

文在寅稱，沒能加速落實《板門店宣言》並非我們缺乏意志，而是因為沒能跨過種種國際制約。雖然條件不允許，但我們要勇於創造條件促使韓朝關係進入良性循環的軌道，從而推動朝美關係取得進展。他還強調，基於我和朝鮮國務委員會委員長金正恩之間的互信和對和平的堅定意志，將開啟和平經濟的嶄新未來。

文在寅回憶說，兩年前板門店會談的情景還歷歷在目，雖然之後我們經歷了希望與失望的反覆，但只要堅持下去，相信我們邁出的每一步都將為構建和平機制起到助推作用。他並指，疫情下我們比以往任何時候都需要凝聚力量，團結合作。期待韓朝共同克服疫情，加快履行《板門店宣言》的步伐，迎接“後疫情”時代。

值得一提的是，不少關注朝鮮動態的分析人士曾提出，在《板門店宣言》簽署兩周年的這一特殊日子裡，平壤方面是否會傳出有關金正恩的動態尤應受外界關注，特別是有否能反映其最新狀況的圖片或視頻報道出現。據最新消息顯示，朝中社在當天報道指，金正恩27日向南非總統西里爾•拉馬福薩發去賀電。賀電寫道，“在貴國人民的意義深遠的民族節日——自由日之際，我以朝鮮民主主義人民共和國政府和人民的名義向你和南非共和國政府以及人民致以熱烈祝賀。”

賀電續稱，“朝鮮人民衷心祝願友好的南非人民在謀求民族團結、實現國家社會經濟發展的工作中取得更大的成就。藉此機會，我確信我們兩國之間的傳統友好合作關係將不斷擴大和發展。”相關報道中則未有可額外反應金正恩本人的配圖或其他相應其個人狀況的資料出現。另在北京方面，中國外交部發言人耿爽在當天就金正恩現狀，及中方向朝鮮派遣醫療隊的質詢回應指，沒有這方面的消息可以提供。