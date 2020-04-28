就國際獨立調查問題各持己見 澳大利亞與中國外交關係加速緊張

澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）4月28日證實，澳大利亞外交貿易部常務副部長孫芳安（Frances Adamson）在27日與中國駐澳大使成競業通電話。伯明翰介紹稱，孫芳安在通話中向成競業表達了，澳洲政府對後者在日前接受採訪中，就獨立調查新冠疫情提出的所謂“經濟脅迫威脅”發言的不滿。

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澳大利亞政府在近日提出了對新冠肺炎疫情的國際獨立調查呼籲，並引發了中方的反對和批評。《澳大利亞金融評論報》（The Australian Financial Review）在26日刊登的一篇對成競業的專訪中，後者則表態指，澳洲總理莫里森對獨立調查的推動是“危險的”。成競業亦稱，在當下這一關鍵時刻，採取猜疑、指責或分割的手段只會削弱對疫情的全球回應。他並否認此次疫情來源於武漢濕貨市場的說法，並稱科學人士對其起源尚無定論。他說，“病毒的來源很複雜，我認為專業人員，科學家和醫學專家應該解決這一嚴肅的科學問題。”

此外，成競業在採訪中還談到，認為澳方所提出的獨立調查呼籲，是與“華盛頓的那些希望將自己的問題責怪於中國，轉移視線的力量結盟”。他並指，“這是一種針對中國的政治運動”。但此前莫里森曾在接受媒體質詢時，就是否在美國的授意下提出這一要求而予以否認，並指如若疫情率先於其他國家暴發，仍會推動對疫情相關問題進行獨立調查。

成競業還提出，澳大利亞推進的獨立調查使“中國公眾感到懊惱 、驚愕和失望”。他續稱，從長遠來看，如若中國國內的這一情緒進一步惡化，人們將就“為什麼還要去一個對中國不很友好的國家”加以思考。他還指，中國的家長們也會考慮是否應繼續將他們的孩子送往這樣一個“對華不很友好，甚至具有敵意”的地方留學。成競業稱，“這將由（中國）人來決定，也許普通（中國）人會說‘為什麼還要喝澳大利亞葡萄酒？為什麼要吃澳大利亞牛肉’。”

對於成競業的這一表態，澳大利亞外交部長佩恩已於27日發表聲明指出，澳大利亞對在中國武漢初始的新冠肺炎疫情暴發，提出進行獨立調查“原則性呼籲 ”，澳方拒絕接受任何認為“經濟脅迫”威脅是對這一評估為合適的回應，並指“此時我們需要的是全球合作”。對此，伯明翰並進一步證實，在成競業對澳大利亞推動調查新冠肺炎病毒起源提出“經濟脅迫威脅”後，聯邦政府已經向後者致電。

伯明翰當天在接受澳大利亞廣播公司（ABC）採訪時表示，“澳大利亞不會因為受到了經濟脅迫或有脅迫的威脅，就在重大的公共衛生問題上改變我們的政策立場，正如我們不會在國家安全事務上改變我們的政策立場一樣。”他在採訪中還介紹，澳方官員在與成競業的通話中表達了澳洲政府的不滿。伯明翰稱，“澳大利亞人當然希望我們的政府已經(這樣)決定，世界各地數十萬人的死亡值得進行透明度調查，以防止再次發生。”

澳大利亞工黨領袖、聯邦反對黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示，同意伯明翰的評論，並支持政府要求進行調查的呼籲。他強調，“澳大利亞希望與中國建立積極的關係，但必須建立在信任和透明的基礎上，而透明度是評估這種病毒及其發生的必要條件。”而同樣在當天，中國駐澳使館發言人則回應指，相關報道具有誤導性。發言人稱，孫芳安秘書長首先高度評價武漢實現病例清零，並感謝中方為澳方8家企業在華採購相關醫療物資提供的協助。成大使肯定了澳方抗擊疫情取得的積極進展。

該發言人提到，孫芳安秘書長為澳方有關國際調查的建議作了很多辯解，強調該建議是非政治性和不針對中國的，承認現在不是開展調查的時機，澳方也沒有具體方案，不希望此事影響澳中關係。發言人續稱，成大使詳細闡述了中方相關立場，指出無論澳方怎麼辯解，都掩蓋不了有關建議是政治操弄的事實。正如西方諺語所說，“表面叫賣酒，實際出售醋”。

中國駐澳使館發言人還強調，成大使嚴辭拒絕了澳方就其近日接受《澳金融評論報》採訪時有關表態的關切，要求澳方放下意識形態偏見，停止政治操弄，多做有利於雙邊關係發展的事。

另據資料顯示，中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，兩國貿易佔澳洲約26%的貿易總額。在2018至2019年，中澳貿易總額約為2350億澳幣（約1500億美元）。中國還是澳大利亞出產的包括煤炭、鐵礦石、葡萄酒、牛肉等產品的最大海外市場。

此外，中國人赴當地留學和旅遊人數近年來也在一直上升。對於雙邊重要的經濟關係，伯明翰則提出， “澳大利亞是中國經濟關鍵的供應方之一，正如中國經濟確實向澳洲的經濟提供了高價值商品、資源和服務”。他還介紹指，澳大利亞希望與中國保持良好的關係，但也會與此同時尋求發展在諸如印度和歐盟的經濟合作。澳洲與印度和歐盟在2018至2019年的貿易總額分別約為303億澳幣，及1143億澳幣。

據路透社報道顯示，儘管中澳兩國在近期中外交關係緊張，特別是澳洲通過立法限制了中資對一些具有戰略意義企業的投資，但雙邊貿易在去年還是增長了20%。另一名來自執政的澳洲自由黨聯邦參議員帕特森（James Paterson）則告訴澳大利亞天空新聞（Sky News.）稱，“不要忘了，中國也需要我們。很多向中國製造業供應的關鍵性出口，如鐵礦石、煤炭和天然氣都出自於澳大利亞”。他稱，“要替換這三項重要進口（資源），對中國製造業來說將不是一件易事”。