日本首相暗示知曉金正恩健康狀況 並十分關心

日本首相安倍晉三在28日的日本眾議院預算委員會上，表示他非常關心朝鮮勞動黨委員長金正恩的健康狀況，並密切關注，正在竭盡全力收集信息。他還承認從美國那裡得到了有關金正恩的健康狀況的消息。

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安倍首相在眾議院預算委員會上答疑時指出：正在與美國進行情報交換，並希望能夠理解他無法把從美國得到的信息說出去。

美國總統特朗普27日在白宮記者會上被問及是否知道金正恩的身體狀況時，他回答說知道，他說:“是的，我很清楚，但我現在不能談論這件事。我只希望他好。”他還指出：媒體很可能在“不遠的將來”就會得到有關金正恩的消息。

安倍在回答眾議院預算委員會委員大西鍵介提問時談及上述特朗普的談話，安倍指出：究竟得到了什麼情報，因為關係到諜報方面問題，難以回答，我們承認從美國那裡得到了情報，我們和美國的情報交換是一切都不對外泄露為前提的。

而韓國統一部長金煉鐵在國會外交統一委員會上，在談及金正恩的健康狀況惡化說時指出：韓國的基本立場是沒有特異的動向，必須考慮到朝鮮的新型冠狀肺炎的防疫狀況，“可以說（健康狀況惡化說)是散布謠言，是非常遺憾的現實。”

至於金正恩沒有出席4月15日他的祖父、前朝鮮國家主席金日成誕辰108周年的最重要的紀念節日“太陽節”，金煉鐵指出：“今年與金日成誕辰相關聯的祝賀宴會和中央報告大會等都由於新冠而取消”，“錦繡山太陽宮殿的參拜計畫的對象也縮小了。”