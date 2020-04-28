美海軍驅逐艦航至西沙海域 解放軍南部戰區：跟蹤監視並警告驅離

中國人民解放軍南部戰區4月28日通過南部強軍號微信公眾號發布聲明稱，美海軍“巴里”號導彈驅逐艦（USS Barry DDG-52）未經中國政府允許，非法闖入我西沙領海範圍，“中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離”。

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解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，“美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。”

李華敏續稱，“我們敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。”

此前，中國民政部曾於4月18日刊登聲明表示，中國國務院於近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區。對此，越南官媒越通社21日刊文回應稱，“中國增加了在東海的不合理主權聲索行動，該國公然批准設立對越南黃沙和長沙兩座群島進行管轄的兩個市轄區。這是違反國際法的行為尤其是侵犯越南對這兩座群島無可爭議的主權和主權權利，破壞各國之間的和平與合作，同時嚴重損害地區大國形象。”據悉，越南對西沙永興島具有主權聲索。