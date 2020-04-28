路透社：朝鮮經濟代表團將在本周訪華 探討食品和貿易問題

路透社4月28日援引兩位直接知情的消息人士的話報道指，一個朝鮮經濟代表團本周將到訪中國北京，以磋商食品供應和貿易問題。消息人士稱，新冠疫情已經嚴重打斷了朝鮮的食品供應。

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朝鮮代表團被指將訪華之際，有關該國最高領導人金正恩的健康狀況傳言四起。但透露這一消息的知情人士表示，朝方代表團此次訪問北京與金正恩的身體狀況無關。由於事涉敏感，上述消息人士要求匿名。

消息人士指出，在有關金正恩健康狀況的揣測傳出前，朝方的訪問日程已經安排好了。屆時，朝鮮官員將與中國商務部官員進行會晤，討論貿易和促進食品進口的問題。他們表示，北京和平壤方面已於近幾周討論了恢復跨境貿易的事宜。

今年早些時候，鑒於新冠疫情在中國的暴發，朝鮮當局對幾乎所有與中國和俄羅斯接壤的邊境運輸實施了嚴格限制，也同時嚴重限制了貿易和旅行。消息人士稱，這則導致供應本就有限的朝鮮出現食品和消費品短缺。與此同時，中國政府也在近期加強了對入境人員的管控措施。

消息人士透露稱，中國計畫向朝鮮提供諸如大米、大豆、蔬菜和方便麵等應急食物及醫療物資。但對相關具體數量和涉及金額商不被外界所知。報導指，中國外交部、商務部以及中聯部沒有回復記者的置評請求。朝鮮駐北京大使館亦沒有回復傳真，其電話在周二無人接聽。