韓統一部長官：金正恩健康傳聞屬信息疫情 韓美對朝代表均認為金正恩無恙

自首爾方面消息，韓國統一部部長官金煉鐵4月28日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩有恙傳聞泛濫可以視為“虛假信息疫情”，這一現實令人痛心。此外，韓國外交部半島和平交涉本部部長李度勳z當天，與美國常務副國務卿兼對朝特別代表比根（Stephen Biegun）通電話，相關報導指，雙方一致認為朝鮮沒有涉及金正恩的異常動向。

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據韓聯社報道，金煉鐵當天在韓國國會外交統一委員會全會上表示，韓國政府基本上認為朝鮮沒有異常動向，看待這一問題要考慮新型冠狀病毒疫情防控形勢。他指出，金正恩任內首次缺席太陽節參謁活動確屬事實，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等活動都因疫情取消，錦繡山太陽宮參謁活動也可能從簡。

此外，金煉鐵強調，之所以能如此自信地說朝鮮沒有異常，是因為有着足夠的情報力量作為支撐。另就所謂“金正恩在血管手術後在元山療養”的說法，他則回答稱，在熟知朝鮮內情的人們看來，這是假新聞。另當在野黨議員問到金正恩現在是否在平壤時，金煉鐵回答稱，這屬於情報範疇，不宜在公開場合透露有關情況。

同樣在當天，韓國外交部介紹稱，韓美對朝代表28日在通話中共同回顧了半島近期局勢，就協作推動半島完全無核化與停轉和取得實際進展交換意見。相關報導指，雙方共享兩國對金正恩動向掌握的情報和各自的評價。據外交界消息，雙方一致認為朝鮮沒有涉及金正恩的異常動向。

值得一提的是，以脫北者身份競選韓國國會議員並在近日當選的，朝鮮駐英前公使太救民在當地時間27日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，在朝鮮人看來，金正恩不亮相太陽節活動是非常蹊蹺的。太救民強調，金正恩的確切情況只有其夫人、胞妹或親信才會知道，他並不認為有關金正恩身在何地、接受手術的傳聞有事實根據。但他透露稱，朝鮮前最高領導人金正日死後兩天秘不發喪，連朝鮮外務相也是在發布訃告一個小時前聞訊。

另據韓媒《朝鮮日報》報道，韓國軍方高層人士透露指，韓美軍方在27日共派出6架偵察機巡視朝鮮半島，其中美軍5架、韓軍1架。報道認為，韓美兩國6架偵察機同時出動，實屬罕見。報道提到，這6架偵察機分別是美軍的3架RC-12飛機、1架E-8C“聯合星”飛機和1架EO-5C飛機，其中RC-12和EO-5C負責執行監聽任務，E-8C可以偵查地面兵力和裝備的移動情況。韓國空軍的1架偵察機當天也參與了偵察活動，雖然軍方雖然沒有透露偵察機型號，但報道認為，派出的可能是監聽用的“白頭”系列偵察機。