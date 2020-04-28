訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
朝鮮/亞洲/政治

韓統一部長官：金正恩健康傳聞屬信息疫情 韓美對朝代表均認為金正恩無恙

發表時間：

美國對朝特別代表比根與韓國外交部半島和平交涉本部部長李度勳資料圖片
美國對朝特別代表比根與韓國外交部半島和平交涉本部部長李度勳資料圖片 © 路透社圖片
作者： 弗林

自首爾方面消息，韓國統一部部長官金煉鐵4月28日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩有恙傳聞泛濫可以視為“虛假信息疫情”，這一現實令人痛心。此外，韓國外交部半島和平交涉本部部長李度勳z當天，與美國常務副國務卿兼對朝特別代表比根（Stephen Biegun）通電話，相關報導指，雙方一致認為朝鮮沒有涉及金正恩的異常動向。

廣告

據韓聯社報道，金煉鐵當天在韓國國會外交統一委員會全會上表示，韓國政府基本上認為朝鮮沒有異常動向，看待這一問題要考慮新型冠狀病毒疫情防控形勢。他指出，金正恩任內首次缺席太陽節參謁活動確屬事實，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等活動都因疫情取消，錦繡山太陽宮參謁活動也可能從簡。

此外，金煉鐵強調，之所以能如此自信地說朝鮮沒有異常，是因為有着足夠的情報力量作為支撐。另就所謂“金正恩在血管手術後在元山療養”的說法，他則回答稱，在熟知朝鮮內情的人們看來，這是假新聞。另當在野黨議員問到金正恩現在是否在平壤時，金煉鐵回答稱，這屬於情報範疇，不宜在公開場合透露有關情況。

同樣在當天，韓國外交部介紹稱，韓美對朝代表28日在通話中共同回顧了半島近期局勢，就協作推動半島完全無核化與停轉和取得實際進展交換意見。相關報導指，雙方共享兩國對金正恩動向掌握的情報和各自的評價。據外交界消息，雙方一致認為朝鮮沒有涉及金正恩的異常動向。

值得一提的是，以脫北者身份競選韓國國會議員並在近日當選的，朝鮮駐英前公使太救民在當地時間27日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，在朝鮮人看來，金正恩不亮相太陽節活動是非常蹊蹺的。太救民強調，金正恩的確切情況只有其夫人、胞妹或親信才會知道，他並不認為有關金正恩身在何地、接受手術的傳聞有事實根據。但他透露稱，朝鮮前最高領導人金正日死後兩天秘不發喪，連朝鮮外務相也是在發布訃告一個小時前聞訊。

另據韓媒《朝鮮日報》報道，韓國軍方高層人士透露指，韓美軍方在27日共派出6架偵察機巡視朝鮮半島，其中美軍5架、韓軍1架。報道認為，韓美兩國6架偵察機同時出動，實屬罕見。報道提到，這6架偵察機分別是美軍的3架RC-12飛機、1架E-8C“聯合星”飛機和1架EO-5C飛機，其中RC-12和EO-5C負責執行監聽任務，E-8C可以偵查地面兵力和裝備的移動情況。韓國空軍的1架偵察機當天也參與了偵察活動，雖然軍方雖然沒有透露偵察機型號，但報道認為，派出的可能是監聽用的“白頭”系列偵察機。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。