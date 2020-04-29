日本奇缺新冠檢測試劑盒 企業急投生產

日本Miraca控股的子公司Fujirebio於4月28日宣布，將從5月中旬起生產新型冠狀病毒的快速檢測試劑盒。目前日本的新冠病毒PCR檢測能力為每天8000件。人均檢測數只有美國和韓國的十分之一左右。日本政府的目標是達到每天2萬件，目前還遠未達到這一水平。

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據日本經濟新聞今天報道稱，日本Miraca 5月開造新冠檢測試劑盒，周產20萬個。

日本Miraca控股的子公司Fujirebio於4月28日宣布，將從5月中旬起生產新型冠狀病毒的快速檢測試劑盒。採集鼻腔深處的粘液，一滴到試劑盒裡就會浮現出彩色的線條，這種檢測方式也被用於流感診斷。和現行PCR檢測需要數小時才能出結果相比，醫生可以當場在10～15分鐘內判斷是否感染。

該報道說，如果把早期診斷推廣開來，患者在重症化之前接受治療的機會就會增加。Fujirebio於4月27日向日本厚生勞動省提出生產銷售申請，預計在2～3個月內獲得批准。該公司計畫在山口縣的工廠裡面向日本國內每周生產20萬個試劑盒，供應給醫療部門。預計這將是日本國內首次把不需要檢測設備的一次性新冠檢測試劑盒實現產品化。

目前日本的新冠病毒PCR檢測能力為每天8000件。人均檢測數只有美國和韓國的十分之一左右。日本政府的目標是達到每天2萬件，目前還遠未達到這一水平。

據報道稱，即將生產的檢測試劑盒檢測“抗原”這一病毒特有的蛋白質，這種方法被廣泛應用於流感等的診斷。美國等已經開始進行抗體檢測，該方法是檢測在感染了病毒時由免疫反應產生的抗體，不適合體內抗體較少的感染初期的診斷。