金正恩神秘失蹤的三種可能

法國媒體29日引述《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報道說，金正恩神隱有三種解釋。一他很快會健康地載出現在公眾視野；二在很長一段時間仍不露面；三他已回天乏力，無法再掌權。此雜誌還認為，如果金與正掌權，她是女性，即便是臨時執政，也會把自己陷於危險境地。

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法國媒體表示，金正恩在過去也有過一段突然消失引發國際媒體猜測再出現的事情發生。他年紀輕輕，但身體狀況並不好。4月15日沒有出現在紀念朝鮮國父金日成誕辰108周年“太陽節”活動場面，這次“缺席”的確令人費解。

法國媒體表示，至今朝鮮沒有宣布有新冠病毒確診的病例，金正恩令人擔憂的健康狀況去躲疫情，有可能是他無法露面的一大可能。《紐約郵報》也分析說，朝鮮為防疫取消了許多大型活動，實行邊境封鎖和隔離措施，極力防範新冠疫情。

Korea Risk Group的執行長Chad O’Carroll認為，如果金正恩是因為擔心周圍的疫情而躲出去，這會讓“國家媒體所說的，本次危機得到很好控制的說法站不住腳”。 他還說，“金正恩如果只是試圖避免感染，理論上講，公布一些健康形象的照片或是視頻應該不難。”

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌從三方面揣測金正恩20多天沒有公開露面的可能。

一：金正恩需要一段時間的療養，隨後健康地露面。如是這樣，朝鮮和韓國、美國的緊張形勢依舊。三方尋找共同點的談判又會重新開始。

二：金正恩會很長一段時間“神隱”

根據《外交政策》周刊的預測，金正恩不露面的時間會延續很長一段時間。這樣的話會令朝鮮在國際舞台上處於非常微妙時期。金正恩的妹妹金與正有可能接管國家政權。但她是一名女性，即便是臨時主政，也會令自己處於危險境地。

從軍事政策上看，金與正會延續中程、遠程導彈試射的挑釁做法。而她這樣運用權力會很不得心應手。看不慣她，希望維持和美、日、韓現行政策的朝鮮高級官員插手主政的可能性也不是沒有。

三：最後一種可能就是金正恩已經死亡，他無法重掌政權。那麼他最後留下的遺願是什麼？是不是有某位家族人拿出一個尚方寶劍，說他(她)親自被直接任命。

《外交政策》雜誌分析說，金正恩的妹妹金與正也不是唯一一個可以接管國家大權的人選，金正恩的叔叔金平一（Kim Pyong Il）就一直被認為有望掌權。

現年65歲的金平一是朝鮮創始人金日成（Kim Il Sung）唯一在世的兒子。1970年代，在輸給他同父異母兄弟金正日（Kim Jong Il）後，金平一在海外工作了大約四十年，包括在匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭和捷克等國家，此後返回平壤。如果金正恩真有不測，金氏家族後裔可能會從陰影中浮出水面，軍官或政黨官員都可以跳出來爭奪權力。

《外交政策》雜誌最後表示，金正恩的健康狀況到現在一直是個迷，只有在朝鮮官方發出正式公告後才會算數。

韓國統一部長官表示，自1月中旬以來金正恩至少有兩次在公眾視野消失了將近20天。”鑒於當前的(新冠疫情)形勢，我不認為這有什麼特別不尋常的。”

美國總統特朗普周一曾稱，他知道朝鮮領導人金正恩的情況，希望他一切都好。但特朗普沒有對此加以更多的說明。

日本首相安倍晉三表示，他注意到有關金正恩健康狀況的報導，正在密切關注。