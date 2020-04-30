印度準備擴大卡介苗抗新冠臨床試驗

印度赫夫金研究所最近在馬哈拉什特拉省對確診患者注射卡介苗後，效果令人鼓舞，正準備擴大臨床試驗。

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一項研究顯示強制接種卡介苗國家，感染2019年冠狀病毒的病患死亡率較低，印度赫夫金研究所最近在馬哈拉什特拉省對確診患者注射卡介苗後，效果令人鼓舞，正準備擴大臨床試驗。

中央社報道， 這一項項研究顯示，印度等新生兒強制接種卡介苗的亞、非國家，感染2019年冠狀病毒的病患，死亡率比意大利等未強制接種卡介苗的歐美國家要低，且確診、重症案例相對較少，不過，這項研究仍未獲得廣泛驗證。

印度時報今天報導，位於孟買的赫夫金研究所進行動物卡介苗免疫反應試驗後，在孟買所在的馬哈拉什特拉省少數2019年冠狀病毒病患身上施打卡介苗，初步評估出現「令人鼓舞的結果」。

馬哈拉什特拉省與赫夫金研究所計畫與馬哈拉什特拉省醫學教育部門合作，小範圍在國立醫學院擴大進行卡介苗對抗2019年冠狀病毒的人體試驗，已獲得馬哈拉什特拉省政府和醫療倫理委員會批准。 馬哈拉什特拉省醫學教育部門秘書穆克吉說，一旦印度藥物管制總局批准後，即可展開試驗。

世界衛生組織（WHO）表示， 正在進行兩項卡介苗是否可預防2019年冠狀病毒的臨床試驗。