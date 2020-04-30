法理大戰?鐵路警察遭刺死案兇嫌無罪判決引爆台灣輿論

台灣鄭姓男子2019年7月3日搭火車因逃票刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地方法院認為鄭男患有思覺失調症，今天宣判無罪。台灣輿論因此爭議，台灣鐵警與檢方以及官方行政機構表示上訴到底。

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據中央社今天報道稱，鐵路警察遭刺死案兇嫌無罪，受害人李承翰父母稱：太離譜。

鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地方法院認為鄭男罹有思覺失調症，今天宣判無罪。李承翰父母受訪說“太離譜”。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，對於法院判決深表遺憾，將提上訴。

54歲的鄭姓男子去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，鄭男於去年8月29日移審嘉義地方法院。法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。

台灣嘉義地方法院認為鄭男患有思覺失調症，今天宣判無罪並令入相當處所施以監護5年，諭知新台幣50萬元交保後停止羈押。

據該報道說，法院每次審理鐵路警察案，李承翰的父親都到庭，希望法院可以判處死刑。李承翰父母今天到庭聽判，對於判決結果不發一語，在記者追問下，李父才說“太離譜”。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，對於法院判決深表遺憾，將在收到判決書後提上訴；法院讓鄭姓男子交保，地檢署也將提起抗告。

報道稱，警政署在媒體聯絡群組發布短信表達，對於本案判決深表遺憾；警察執行國家公權力，殺警嫌犯應予嚴重譴責並予以相當的刑事罰責，否則將嚴重打擊警察的士氣。

警政署支持檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴，期待司法能成為執法人員勇於捍衛公權力的後盾，維護警察執法的尊嚴。

據雅虎新聞引述CTWANT消息，鐵路警察李承翰去年7月在台鐵列車上，為調解補票糾紛前來處理，竟遭鄭姓乘客持刀刺死，震驚社會。嘉義地院今卻以“精神障礙”等理由，一審判鄭嫌無罪，輿論嘩然。對此，台灣警政署長陳家欽立發聲明，沉痛表示完全無法接受，將替李姓警員上訴到底。台灣內政部長徐國勇也同調，全力表達支持。

今早判決出爐不久，陳家欽聞訊立刻以“殺警無罪，全體警察無法接受，上訴到底！”為題，表達強烈抗議，他指出，警察是執行國家公權力，殺警犯嫌應予嚴重譴責並論處重刑，否則將危及執勤安全，並嚴重打擊警察的士氣。

陳家欽強調，警政署將籲請檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴，期待司法能成為執法人員勇於捍衛公權力的後盾，維護警察執法的尊嚴。

該報道稱，而人在金門視察的內政部長徐國勇聽到此消息，也向外界表示：“對於判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。”與陳家欽口徑一致。

據中國時報消息，逃票殺鐵路警無罪50萬交， 網狂譙國罵：警察的命不是命？

據該報道，鐵路警察李承翰執勤時，被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院今（30）日一審宣判，判處鄭姓兇嫌無罪，諭令50萬交保。此消息傳出後，引發大批網友不滿，怒轟“警察的命不是命嗎”。

鐵路警察李承翰去年7月3日晚上，在台鐵列車上處理鄭嫌補票問題，遭鄭嫌持刀刺死殉職。3月26日嘉義地方法院一審結辯，因鄭嫌被鑒定為思覺失調症患者，檢察官主張鄭嫌仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑。今一審宣判，判處鄭姓兇嫌無罪，諭令50萬交保。

該報道說，此消息被轉到PTT，引爆鄉民怒火，痛批“恐龍”、“精神病真他X的無敵了”、“WTF？我去你X的死一個警察完全無罪”、“法官，拜託，這種不要放他出來害人好嗎？”“真的對台灣的法治很失望”、“警察無辜枉死，居然判無罪? 這到底什麼法官啊?”“恐龍不演了耶，連無罪都說得出來”。報道指網友止不住怒火，紛譙國罵，質疑司法到底改革在哪？這樣的判決是要鼓勵大家去精神科就醫嗎？根本毫無正義可言。