傳金正恩已死 多家媒體瘋傳 平壤沉默 韓青瓦台仍否認異常

韓聯社今天下午頭條報道，韓國最大在野黨未來韓國黨議員當選人池成浩1日稱，他99%確信朝鮮國務委員會委員長金正恩已身亡。但青瓦台方面重申朝方並沒有異常動向。

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據韓聯社韓國當地時間 05月 01日 16:56報道稱，韓一在野黨議員當選人稱確信金正恩已身亡。

韓聯社說， 韓國最大在野黨未來韓國黨議員當選人池成浩1日稱，我99%確信朝鮮國務委員會委員長金正恩已身亡。但青瓦台方面重申朝方並沒有異常動向。

池成浩是朝鮮出身的未來韓國黨黨員，在第21屆國會議員選舉中作為韓國黨比例代表當選議員。他當天接受韓聯社電話採訪時作出上述表述並透露，金正恩在接受心血管疾病手術後能撐多久受到關注，而我獲悉金正恩已於上周末身亡。

該報道稱，池成浩說，這不是100%確定的消息，但有99%的把握，聽說目前接班問題很複雜。他預測，朝鮮將在本周末發布金正恩的噩耗，如果消息發布時間繼續延後，可理解為朝方圍繞接班問題出現內訌。

韓聯社指，然而，青瓦台方面則重申金正恩健康無恙。青瓦台一名核心人士當天就“是否掌握金正恩的最新動向”的提問回答說，並未發現異常動向。青瓦台從傳出金正恩健康有恙消息的上月21日起一直保持上述立場不變。

台灣多家媒體包括中央社，聯合新聞網，東森新聞都引述脫北者未來韓國黨國會議員池成浩（音譯，지성호）“99％確定！金正恩上周已腦死”的消息。

聯合新聞網

據中央社報道稱，從北韓逃出並在韓國當選國會議員的池成鎬今天聲稱，他99%肯定北韓領導人金正恩在接受手術後，已於上周末過世。

中央社說，池成鎬未說明消息來源，他的說法也無法透過管道確認。

中央社引述韓國政府表示，未偵測到北韓出現足以顯示金正恩健康出了嚴重問題的不尋常跡象。

該報道據韓聯社引述，朝鮮執政黨機關報“勞動新聞”今天的社論提到，要朝鮮民眾把金正恩的思想和路線當作唯一的方針和生命線，堅決貫徹落實。

中央社說，分析認為，朝鮮媒體雖對金正恩健康狀況三緘其口，但似乎有意透過這類報導暗示金正恩掌權依舊未變。