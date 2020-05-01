日本全國緊急事態宣言將延長一個月

5月1日，探討新型冠狀病毒感染症防控對策的日本政府專家會議召開會議，達成一致意見，認為緊急事態宣言有必要以全國為對象延長1個月。

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5月1日，參加專家會議的日本內閣負責新型冠狀病毒感染對應的經濟再生大臣西康稔在專家會議後舉行記者會，認為新冠新增感染者數趨於減少，但是專家們指出：目前對於外出進行自我約束等做法還應該維持下去。

專家會議上，專家們分析了當前的疫情，由於目前預計單日新增感染人數難以降至零，因此建議在一年以上的期間都需要在某種程度上持續目前的對策

而專家們在會議上也提議：有必要分出需要徹底改變行動方式的地區和緩和對行動進行限制的地區。

對於如判斷這兩種地區，西村指出：我理解是需要警戒的都道府縣和這以外的地區，而判斷標準要根據感染狀況和提供醫療體制的現狀加以適當的判斷。

具體地說要根據，1)新感染者數字；2)加倍增長的速度；3)感染途徑不明的感染者的比例；4)PCR檢查等的實施狀況。

日本首相安倍晉三4月30日在官邸與自民黨幹事長二階俊博舉行會談，就到5月6日為止的全國緊急事態宣言，傳達了延長想法。計畫把所有都道府縣作為對象，截至5月底結束。他表示：將基於1日上午召開的專家會議的分析，最晚5日做出最後決定。安倍還在4月30日在首相官邸向媒體強調“必須做好在某種程度上進行持久戰的心理準備。”

他還在5月1日在首相官邸對記者表示：在專家們的建議的基礎上，大致按照延長一個月的方向進行調整，將在5月4日正式決定。