台灣鐵路警察李承翰遭刺死案再判再抗訴

台灣鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭姓兇嫌一審無罪，諭知50萬元交保；嘉義地方法院昨晚重新裁定被告仍以50萬元交保並限制住居，嘉義地檢署不服今天再提抗告。該案席捲台灣，成為各界熱議話題。台灣政界朝野多人表態殺警無罪判罰有缺失，支持上訴到底。而鑒定兇犯患有精神病醫生沈正哲雖然堅持科學與專業鑒定，但受到各方指責甚至死亡威脅。為了澄清，台灣法醫界證實，鑒定兇嫌精神癥狀，由團隊完成，並非一人決斷。據消息稱，沈正哲表示也對判決結果感到吃驚。

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據Yahoo奇摩今天報道稱，殺死鐵路警察被告鄭嫌仍可交保，嘉檢不服今再提抗告。

鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭姓兇嫌一審無罪，諭知50萬元交保；嘉義地方法院昨晚重新裁定被告仍以50萬元交保並限制住居，嘉義地檢署不服今天再提抗告。嘉義地方法院表示，已收到檢察官對昨晚裁定不服的抗告狀，但台南高分院逢假日無法受理，所以法院預計4日上午送去台南高分院審理。據了解，目前被告家屬仍籌不足保金，鄭姓男子續押。

李承翰遭刺死案，鄭姓被告一審無罪，諭知50萬元交保，台南高分院昨天撤銷發回，理由為鄭嫌如經具保，可能造成人民恐慌、危害社會治安，是應採取必要措施。

嘉義地方法院昨晚提具保附加7項條件，鄭嫌交保後須立即至醫院就診，由醫師評估有無住院治療必要。

嘉義地檢署今天再提抗告，抗告書寫道法院裁定仍僅命鄭嫌以新台幣50萬元交保，其金額過低，也不足以確保鄭嫌日後無再犯可能。

同時嘉義地檢署質疑法院昨晚裁定命被告應遵守交保後須立即至醫院就診等7條件，無強制執行力，也缺乏即時監督機制。

據嘉義地檢署強調，鄭嫌的行為本質上是“有罪而無責”，與一般犯罪嫌疑不足的“無罪”實有不同，豈可任其交保獲釋而回歸人群，造成人民恐慌、危害社會治安。嘉義地檢署認為，嘉義地方法院可先依刑法第87條第1項規定執行保安處分的監護宣告，而令鄭嫌入相當處所施以監護的必要。

據報道，台灣司法陷入法與理的悖論，即鄭姓兇嫌刺殺鐵警致死理應遭司法判罰，但法醫鑒定兇嫌精神障礙，應免除罪責，得無罪釋放。該判決雖然可以顯現真正法治，然而兇犯自由仍能夠再次行兇作案，引發社會恐懼，這也是引起社會民眾憤慨與拒絕接受判決，更何況，台灣民主社會，軍隊警方人員有國家象徵意義。台灣司法是否此案中既能維護法治，也能夠找到合理合法措施，有效阻止鄭犯未來行兇犯案。