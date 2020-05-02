朝鮮發布金正恩現身影片 走路略顯僵硬

朝鮮領導人金正恩神隱多日後，官媒5月2日刊出他前一天出席一家肥料工廠竣工典禮的報導及影片。畫面顯示金正恩走路動作略顯僵硬，迎接他視察的群眾多戴口罩，應是疫情爆發後所攝。

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路透社報導，金正恩是在朝鮮高層官員陪同下視察工廠，隨行者包括他的胞妹金與正、國務委員會副委員長樸鳳柱（Pak Pong Ju，音譯）與內閣總理金才龍（Kim Jae Ryong，音譯）等人。

據朝鮮國營媒體所發布的影片，金正恩不像年初視察時穿着大衣，儘管管金正恩沒戴口罩，但陪同視察的隨從以及熱情迎接他的廠內員工都有戴，顯示影片應該是疫情爆發之後拍攝。

朝鮮官方報紙《勞動新聞》刊出的照片里，金正恩面露笑容，與幕僚在剪裁儀式上交談並巡視廠房。

不過路透社認為，影片畫面里金正恩步伐略顯僵硬、蹣跚，其中一個畫面顯示他坐在一輛黃綠色的接駁車，而這輛車與他2014年那次長時間消失公眾視線後又復出的車很相似。

韓國高麗大學研究朝鮮的教授南成旭分析，在這種戶外場子的展台準備桌椅，似乎金正恩有身體狀況，不利久站，“可能站一陣子後就需坐下”。

南成旭說，如果金正恩不能久站，這或許能解釋為何他4月15日缺席祖父金日成冥誕紀念活動，因為在那場活動他可能至少得要站上一小時。