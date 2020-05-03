台灣軍機飛至福建莆田上空 解放軍或罕無預警

據APP航跡訊號，5月1日當日下午，一架編號6648的F-16V測試機(紅色機)，自清泉崗起飛後，16時8分航跡顯示在app上，19分就被發現穿越台海中線抵達莆田沿岸上空，而後返回清泉崗。台灣方面懷疑戰機導航系統遭中國方面入侵篡改，但中國軍方據信卻沒有預警作緊急升空驅離也引議論。

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據世界日報今天報道稱，台Ｆ-16測試機，疑遭對岸電戰干擾。台灣清泉崗基地發生怪事，一架由美國技師駕駛的F-16性能提升測試機，在各類標示自動位置回報的App，顯示自清泉崗高速直飛對岸中國大陸莆田，懷疑遭到對岸惡意干擾。

空軍F-16A/B進入漢翔台中廠房實施性能提升，改裝為F-16V版本，這些F-16通常由美國技師操控升空測試，廣播式自動回報監視答詢器呼號，都是“1111111”的紅色不明機，極易辨識，在民間版本的空中航跡監控如Flightrader24等App，容易識別。

該報道稱，App航跡訊號，5月1日當日下午，一架編號6648的F-16測試機，自清泉崗起飛後，16時8分航跡顯示在App上，19分顯示穿越台海中線，抵達大陸莆田沿岸上空，而後返回清泉崗。F-16測試機不可能出海飛越台海中線，與民間版本App資訊有明顯落差。

事發同時，傳出我軍戰機、軍用直升機通訊，同時都遭到干擾，懷疑遭到陸方新型電子戰干擾。漢翔對於同型機升空測試，已停用七個一的特殊呼號。

由於蔡英文總統6月赴台中清泉崗基地，校閱國機國造高教機勇鷹首飛，漢翔公司6月初先行試飛預演，確認戰機性能，軍方與廠方都注意到近日在App上的不正常現象。

該報道說，前陣子台灣海軍磐石軍艦的自動船位回報系統（AIS）訊號，曾在民間App顯示前往大陸南通市，而後又發生中國大陸遼寧軍艦AIS訊號，也顯示在我西南海域後，軍方曾說明是遭刻意偽冒，這架機號6648的F-16測試機，又顯示飛往大陸莆田，懷疑是新型干擾作為。

據有資安軟件公司研究人員指出，AIS網絡供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，加入無效的AIS資料，例如修改所有船隻或飛機航跡、建立擁有相同細節的虛假船隻、飛機建立和修改助導航項目。台灣方面方須正視中國大陸利用AIS對軍艦及飛機進行的資訊攻擊及誤導。