於梨華病逝 寫留學生與女性成經典 離世震動文壇

被封為“留學生文學鼻祖”的作家於梨華在美國華盛頓辭世，享年89歲。文訊總編輯封德屏表示，於梨華書寫留學生生活、女性處境的作品，對早期台灣文壇影響至深。據自由亞洲說，1931出生於上海的於梨華，早在台灣大學就學期間就在“文學雜誌”、“野風雜誌”、“現代文學”等刊物發表文章；1963年推出第一本著作“夢回青河”後，持續不斷創作，至2009年間已出版逾20本小說。

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據中央社今天報道說，於梨華在美國時間5月1日於華府逝世。據文訊總編輯封德屏指，於梨華離世的消息，對於文壇很多人都很衝擊，但是否因感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）而離世，目前依然無法確認。

於梨華1931年出生在中國上海，在1947年時，隨着父親舉家遷徙到台灣。同年，於梨華考入台灣大學外文系，1948年轉入歷史系，1953年畢業後，前往美國留學，進入美國加州大學洛杉磯分校就讀，以新聞學專業取得碩士學位。

於梨華一生寫作不輟，創作時間將近60年。1963年，於梨華回台，由皇冠出版社替她出版第一本長篇小說“夢回青河”，當時這部作品再版6次，藉著這部作品，於梨華在台灣一舉成名。

據中央社說，於梨華在60年代正式踏入文壇，自“夢回青河”開始，至2009年，出版逾20本的作品。她以留學生的日常為題材創作，也書寫女性，她最為知名的作品為長篇小說“又見棕櫚，又見棕櫚”，這本小說中表現出留美學生當時的迷惘及寂寞，也因此讓於梨華得到“留學生文學鼻祖”的封號。

封德屏說，於梨華的留學生文學在台灣文壇已是經典；但另一方面，於梨華對女性角色的描寫，女性在社會處境的關懷，在早期都是非常先驅的作品，“她善於描寫女性，作品除了讓台灣人看到早期華人在異域的生活，也看到女性在社會中所受到的壓抑。”

封德屏說，於梨華曾在1962年回台，那時於梨華的小女兒才剛出生，於梨華帶着女兒回到台南娘家，在隔年就交出“夢回青河”，能藉此觀察到，她與台灣土地的連結也相當深刻。

據封德屏解釋，當年於梨華的作品，與台灣60年代時，現代主義文學正炙熱發展有重要相關，“她的創作夠多、夠快、夠好”，在台灣著作十分暢銷，是台灣文壇發展中相當重要的一個節點。

台灣時間5月2日晚間，作家季季在臉書發文，哀悼於梨華辭世。季季說，於梨華的文采很早就被看見，於梨華1956年在美國留學時，曾經以英文小說“揚子江頭幾多愁”（Sorrow at the End of the Yangtze River），獲得著名電影公司米高梅公司在學校設立的文藝獎第一名。