於梨華病逝 寫留學生與女性成經典 離世震動文壇

被封為“留學生文學鼻祖”的作家於梨華在美國華盛頓辭世,享年89歲。文訊總編輯封德屏表示,於梨華書寫留學生生活、女性處境的作品,對早期台灣文壇影響至深。據自由亞洲說,1931出生於上海的於梨華,早在台灣大學就學期間就在“文學雜誌”、“野風雜誌”、“現代文學”等刊物發表文章;1963年推出第一本著作“夢回青河”後,持續不斷創作,至2009年間已出版逾20本小說。

據中央社今天報道說,於梨華在美國時間5月1日於華府逝世。據文訊總編輯封德屏指,於梨華離世的消息,對於文壇很多人都很衝擊,但是否因感染武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)而離世,目前依然無法確認。

於梨華1931年出生在中國上海,在1947年時,隨着父親舉家遷徙到台灣。同年,於梨華考入台灣大學外文系,1948年轉入歷史系,1953年畢業後,前往美國留學,進入美國加州大學洛杉磯分校就讀,以新聞學專業取得碩士學位。

於梨華一生寫作不輟,創作時間將近60年。1963年,於梨華回台,由皇冠出版社替她出版第一本長篇小說“夢回青河”,當時這部作品再版6次,藉著這部作品,於梨華在台灣一舉成名。

據中央社說,於梨華在60年代正式踏入文壇,自“夢回青河”開始,至2009年,出版逾20本的作品。她以留學生的日常為題材創作,也書寫女性,她最為知名的作品為長篇小說“又見棕櫚,又見棕櫚”,這本小說中表現出留美學生當時的迷惘及寂寞,也因此讓於梨華得到“留學生文學鼻祖”的封號。

封德屏說,於梨華的留學生文學在台灣文壇已是經典;但另一方面,於梨華對女性角色的描寫,女性在社會處境的關懷,在早期都是非常先驅的作品,“她善於描寫女性,作品除了讓台灣人看到早期華人在異域的生活,也看到女性在社會中所受到的壓抑。”

封德屏說,於梨華曾在1962年回台,那時於梨華的小女兒才剛出生,於梨華帶着女兒回到台南娘家,在隔年就交出“夢回青河”,能藉此觀察到,她與台灣土地的連結也相當深刻。

據封德屏解釋,當年於梨華的作品,與台灣60年代時,現代主義文學正炙熱發展有重要相關,“她的創作夠多、夠快、夠好”,在台灣著作十分暢銷,是台灣文壇發展中相當重要的一個節點。

台灣時間5月2日晚間,作家季季在臉書發文,哀悼於梨華辭世。季季說,於梨華的文采很早就被看見,於梨華1956年在美國留學時,曾經以英文小說“揚子江頭幾多愁”(Sorrow at the End of the Yangtze River),獲得著名電影公司米高梅公司在學校設立的文藝獎第一名。