金正恩傳露面後 朝韓邊境離奇開槍

韓國聯合參謀本部（聯參）3日報告，今天上午7時41分許，韓軍中部前線地區的監視哨所（GP）被朝軍發射的數枚槍彈擊中。韓國有意見認為，此舉屬於朝方蓄意發起的挑釁。但軍方初步認為，朝軍蓄意發起挑釁的可能性不大，有待確認。朝鮮未作回應。

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據韓聯社今天報道稱，韓軍哨所遭朝軍槍擊，韓方初步認為非蓄意挑釁。據韓國軍方表示，當時執勤的官兵們聽到槍聲後隨即檢查哨所周邊地區，並發現哨所外牆有4處被擊中的痕跡及彈頭。隨後韓軍向朝方兩次開火示警，每次發射10多枚子彈，然後進行廣播敦促朝方停止射擊。聯參則表示，韓軍根據應對指南對朝方進行廣播後兩次開火示警。韓軍初步研判朝軍利用部署在朝方哨所的武器進行射擊。

韓聯社說，，韓方沒有人員傷亡及設備受損。韓軍於當天上午9時35分許以韓朝將軍級軍事會談韓方首席代表的名義向朝方發去傳真要求朝方說明情況，但截至發稿，朝方未作任何回應。聯參表示，韓軍通過軍事聯絡渠道了解情況，並採取措施防止類似情況再次發生。

朝鮮國務委員會委員長金正恩1日時隔20天出席公開活動的消息2日剛傳出，朝軍就於次日便向韓方開火。對此，有意見認為，此舉屬於朝方蓄意發起的挑釁。但軍方初步認為，朝方蓄意挑釁的可能性不大。軍方正結合當時的天氣情況、朝方動向等多種因素進行綜合分析。

軍方一名負責人說，當時出現大霧天氣，可視距離只有1公里以內。通常情況下，朝軍在事發當時的時間點交接工作並檢查武器等設備。朝方哨所附近有農田，從事發前到目前，農田和朝軍都沒有異常動靜。

但韓軍指出，朝方向韓方開火違背《九一九韓朝軍事協議》。這是韓朝2018年簽署該協議以來第一次發生開火事件。國防部一名官員稱，雖然朝軍當天所為明顯違背軍事協議，但朝軍是否蓄意挑釁有待確認。