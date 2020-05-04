新聞自由日巴基斯坦記者在國會門前抗議

五月三日是世界新聞自由日，巴基斯坦記者在國會門前舉牌示威，抗議一名流亡瑞典的巴基斯坦記者的奇異死亡，警方聲稱屍體檢查顯示無被殺嫌疑，但並不排除他殺的可能。瑞典無國界記者組織（RSF）負責人埃里克·哈爾克亞爾（Erik Halkjaer）表示只要不排除他殺，他的死亡就可能與他從事新聞工作有關。

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瑞典斯德哥爾摩（法新社）警方2020年5月1日透露，自3月份以來一直失蹤的巴基斯坦記者賽義德·侯賽因（Sajid Hussain）被發現死亡。警方發言人喬納斯·埃羅寧（Jonas Eronen）告訴法新社：“他的屍體於4月23日在烏普薩拉郊外的費里斯河被發現。” 來自巴基斯坦西南部俾魯支省的賽義德·侯賽因（Sajid Hussain）在斯德哥爾摩北部約60公里的烏普薩拉擔任兼職教授，3月2日被通告失蹤。

賽義德·侯賽因也是《俾魯支省時代雜誌》的主編。他創辦的這份網絡雜誌追蹤報道有關毒品販運，強迫失蹤和長期叛亂的文章。 瑞典警方表示：“屍檢消除了人們他可能是被殺的懷疑。”不過，警察發言人補充說，雖然不能完全排除犯罪，但侯賽因之死同樣可能是事故或自殺的結果。

瑞典無國界記者組織（RSF）負責人埃里克·哈爾克亞爾（Erik Halkjaer）對法新社說：“只要不能排除犯罪，他的死亡就與他從事新聞工作有關。”根據無國界記者組織的說法，侯賽因最後一次被人上火車去斯德哥爾摩的烏普薩拉。

侯賽因於2017年來到瑞典，並於2019年獲得政治庇護。巴基斯坦外交部在法新社問及侯賽因時拒絕置評。