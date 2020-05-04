美軍兩架B-1B超音速戰略轟炸機飛越台灣周邊海域

據專門追蹤軍機動態的推特帳號“飛機守望”（Aircraft Spots）5月4日發表的推文顯示，美軍駐關島2架B-1B“槍騎兵”超音速戰略轟炸機在當天於南海執行任務期間，飛越台灣東北部海域。

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據“飛機守望”當天下午發布的推文顯示，美軍駐關島2架B-1B“槍騎兵”超音速戰略轟炸機在當天於執行任務期間，掠過台灣東北海域。據中央社報道，台國防部對此回應稱，台海周邊海空域情況，國軍都有掌握。根據“飛機守望”提供的信息，2架美軍B-1B“槍騎兵”超音速戰略轟炸機，從關島安德森空軍基地出發，前往靠近中國東海海域執行任務，根據路徑圖可以看出，美國軍機路線掠過台灣東北方海域。“飛機守望”還提到，一架編號為LIVID11的KC-135R空中加油機，同一時間為上述機群編隊加油補給。

對此，台國防部發言人史順文回應稱，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。“飛機守望”此前曾於5月1日發推文指出，美國空軍的兩架B-1B“槍騎兵”超音速戰略轟炸機從美國德克薩斯州的Dyess空軍基地起飛，經過長途飛行後現蹤於東海、日本沖繩一帶，然後飛抵美國關島的安德森空軍基地。而這一本周一的最新行動也是自今年4月以來，美軍機第15次在台灣周邊空域飛行。