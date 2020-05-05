日本靖國神社廁所驚現“將武漢人全部殺掉”字跡

在位於東京九段下的靖國神社的男廁所里，4日發現寫有將武漢人“全部殺掉”的塗鴉，目前東京警視廳麹町警署正以涉嫌損壞器物為由展開調查。

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由於新型冠狀病毒目前在日本廣泛蔓延，感染者多達1萬5千多人，死者也超過500人，因此出現了一些中傷中國人的塗鴉，在社交網站也出現類似言論，由於新型冠狀病毒起源於中國武漢，因此也出現了針對中國武漢人的中傷。

塗鴉是一名上廁所的日本人，在4日下午5點左右，在靖國神社的兩處公廁中發現的，隨後他告知靖國神社方面，塗鴉均為用黑色記號筆寫在男廁單間的牆上的。

對於類似問題，日本國會也曾進行討論和質疑。圍繞著名笑星志村健逝世以後，在社交媒體上出現了許多攻擊中國人的言論，在3月31日的日本眾議院法務委員會上，日本共產黨議員藤野保史指出：在推特上，有人寫道：“‘志村健被中國人殺了’，‘殺死中國人’等等煽動仇恨的言論。這樣的言論出現了很多，還有煽動殺掉中國人，消除中國人等言論，這完全是扇動仇恨的言論”。

對此日本法務大臣森雅子當場表示：理所當然，不能允許與新型冠狀病毒有關的不正當的歧視和偏見。要建立沒有歧視和偏見的社會。並表示將在法務省人權擁護局的推特上發布日文和中文的有關信息。