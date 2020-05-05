美國防部長埃斯珀談新冠疫情下亞洲軍事觀察

美國國防部部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）5月4日出席了華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）視頻研討會，並表示可以自信地說美國與盟國韓國在朝鮮半島維持良好的軍事戒備態勢。他還指，中國趁世界聚焦新冠病毒疫情的時機在南中國海採取更加激進的行動，美軍因此加強了應對措施。

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埃斯珀介紹稱，駐韓美軍司令羅伯特·艾伯拉姆斯（Robert Abrams）向他彙報指，駐韓美軍兵力保持良好狀態，嚴防一切挑釁行動等情況。他堅信駐韓美軍一定能夠做到，而且他們也正在積極維持軍事準備態勢。埃斯珀說，新冠病毒疫情目前對美軍兵力和戒備態勢造成的影響甚微，但這一影響日後也可能隨疫情發展和應急措施等增大。他具體提到，迄今為止，美國200萬軍人當中新冠病毒感染者不到5000人，需要留院治療的人不到100人，因病毒死亡者只有兩人。

同樣當天的研討會上，埃斯珀指出，中國趁世界聚焦新冠病毒疫情的時機在南中國海採取更加激進的行動，美軍因此加強了應對措施。他談到，“我不認為他們的挑釁性行為出現了實質性增加。當然，我們看到中國在太平洋地區的行為比以前更加氣勢洶洶一些，俄羅斯在利比亞和敘利亞這樣的地方也很忙碌。”

埃斯珀說，“（美軍印太司令部司令）戴維森上將（Philip Davidson）幹得很棒。他其實加快了在南中國海行動的節奏，包括在水上、水下和空中的行動。我們正在展開大量的空中監測。我們在台灣海峽實施了好幾次穿越。我們正繼續密切注視中國的舉動。”他提到，儘管受新冠病毒影響，五角大樓正繼續推進國防戰略。這項戰略視中俄為美國的首要安全威脅。

在剛剛過去的4月中，中國船隻曾分別與馬來西亞和越南等國船隻在南海爭議海域發生對峙。中國政府宣布在與越南等國存在主權爭議的三沙市之下設立西沙和南沙兩個行政區，並引發越發抗議。此外，解放軍海軍和空軍還進行了數次圍繞或經過台灣附近海域的空中及水上巡航和訓練行動，包括出動遼寧號航母及護衛艦隊參與此類練兵。與此同時，美國海軍第七艦隊也一直在相關海域行動，包括兩度穿越台灣海峽，在西沙和南沙領海內穿越等。美軍機還自4月以來已15次飛越台灣附近海域。