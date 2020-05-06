德黑蘭表示如果延長對伊朗的武器禁運將進行報復

伊朗總統魯哈尼在5月6日的內閣會議上發表講話

路透社周三報道說，伊朗威脅說，原定聯合國方面應當於今年10月解除對伊朗的武器禁運，如果屆時象美國特朗普政府希望的那樣繼續維持對伊朗的武器禁運，那麼德黑蘭將予以嚴厲的報復。

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根據2015年的伊核協議及聯合國安理會第2231號決議，針對伊朗的武器禁運將於2020年10月18日結束。但美國國務卿蓬佩奧以伊朗最近發射軍事衛星為由，呼籲延長對伊朗的武器禁運。美國於2018年宣布退出伊核協議。美國上周四曾經表示，希望聯合國安理會通過決議，延長對伊朗的武器禁運。俄羅斯則表示可能會對此投反對票。

伊朗總統魯哈尼在周三的內閣會議上發表講話稱，根據伊核協議以及聯合國2231號決議，未來幾個月後將解除對伊朗的武器禁運，伊朗可以進出口武器。魯哈尼表示，除非美國再次申請加入伊核協議並彌補自己的錯誤，取消對伊朗制裁，且需要所有成員國同意，不然美國已經不再是伊核協議的一員。毫無疑問，取消對伊朗的武器禁運是伊核協議不可分割的一部分，如果任何人試圖阻撓，都將犯下巨大的錯誤。

此前伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·沙姆哈尼曾經在社交媒體發布言論稱，如果違反聯合國2231號決議並延長對伊朗的武器禁運，伊核協議將徹底死亡。