印尼召見中國大使以澄清印尼船員在中國漁船上死亡事件

自雅加達方面消息，印度尼西亞外交部近日召見了中國駐印尼大使肖千，以澄清近期兩艘懸掛中國國旗的船隻上發生的多名印尼船員死亡事件。此前，有人權和環境組織反應這些船員在做工時遭到虐待和剝削。

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綜合消息顯示，多位曾在一艘中國漁船（Long Xing 629）工作過的印尼漁工，在韓國向環境權利組織、環境正義基金會（Environmental Justice Foundation） 和韓國公益法律中心揭露了，同船4名印尼漁工被指因缺乏醫療幫助而身亡的事件。這些漁工也指控船長非法捕魚作業。環境正義基金會以及韓國公益法律中心則要求有關單位，立即針對目前仍在西太平洋作業的船隊進行調查。

據路透社報道，印尼外交部在一段顯示一群男子在一個橙色的屍袋周圍祈禱，然後將其扔進大海的視頻在網絡上傳播後發表了這一聲明。印尼外長馬爾蘇迪(Retno Marsudi)在隨後的記者會上表示，自去年12月以來，已有三名印尼船員在懸掛中國國旗的漁船上死亡，並已被海葬。她介紹稱，今年3月31日，一名船員死亡，被葬於大海。2019年12月，另有兩名船員死亡，也被葬於海上。馬爾蘇迪補充說，另一名船員在韓國釜山港的一家醫院死於肺炎。

馬爾蘇迪稱，她已要求中國駐印尼大使肖千對此作出澄清，相關葬禮是否按照國際勞工組織(ILO)的規定在海上進行，以及船隻上“不合適”的條件是否導致了船員的死亡。總部設在英國的環境正義基金會則在一份聲明中稱，一些船員每天被迫工作18小時，每天的工資略高於1美元，而那些生病的人沒有立即被送往岸上接受治療。該基金會並呼籲中國和相關國際組織對這支船隊的行為進行緊急調查。

此前有報道引述生還同船漁工的話指，過世的人在生前都有身體腫脹、胸口痛、呼吸困難的狀況，但船長拒絕回港治療。死亡漁工都喝帶有鹽分的水，中國籍的船員則是喝瓶裝水，懷疑死因與所喝水有關。漁工死後並沒有驗屍確認。3名在漁船上過世漁工在過世當天就被海葬，但他們的合約上都簽訂船東有責任送遺體回國。第4名漁工在韓國隔離期間過世。漁船在海上長達一年都沒有回港。韓國公益法律中心的律師訪問過這些漁工，根據合約內容，多位漁工月薪為300元美金，但事實上，許多漁工１個月才拿到42美元，這些微不足道的薪水還會被扣掉僱用時的費用以及保證金。