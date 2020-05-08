台灣修涉兩岸人民關係 刪除“國家統一”

台灣民進黨立委蔡易余提出兩岸人民關係條例修正草案，刪除“國家統一”字眼，修改為“因應國家發展”。立法院會今天處理報告事項議程，一讀通過蔡易余提案，並交付內政委員會審查。不過，台灣立法院會今天上午處理報告事項時，一讀通過蔡易余提案，且交付內政委員會審查。由於時間點位於蔡英文總統520就職前，此舉也引發外界討論。

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據中央社今天報道稱，兩岸人民條例刪國家統一，綠委提案付委。

消息指現行台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）第1條明訂，“國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特製定本條例。”

不過，蔡易余提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，將第1條國家統一前字眼改為因應國家發展；26條之1及第63條則將國家統一字眼，改為“國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時”。

該報道稱，立法院會今天上午處理報告事項時，一讀通過蔡易余提案，且交付內政委員會審查。由於時間點位於蔡英文總統520就職前，此舉也引發外界討論。

據蔡易余受訪時表示，憲法增修條文有明定“為因應國家統一前之需要”，他認為國家統一前的字眼過於狹隘，不管未來主張統一或追求獨立，甚至維持現狀，都是一種選擇，且要交由2300萬人民決定。蔡易余說，其實他有提出憲法增修條文的修憲提案，將“為因應國家統一前之需要”改為“因應國家發展之需要”，因此連帶更動對應的兩岸人民關係條例；但他沒想到結果修憲提案還沒一讀，反而是兩岸人民關係條例先付委。

據中央社，蔡易余表示，他的提案與蔡總統520就職沒有關係，而是最近外界一直討論修憲議題，如投票權下修等，因此他認為台灣未來定位發展也要有所表示。