韓大財閥三星不世襲 稱公司不傳給子女

韓國三星電子掌門人、副會長李在鎔稱“不會把公司的經營權交給子女”，表明了自己這一代之後不再世襲的立場。此前批評李在鎔繼承三星集團經營權的手段存在問題的聲音越來越多。媒體評論，對於將家族經營視為理所當然的韓國財閥來說，最大財閥三星的決定是一個重大的轉折點。李在鎔已經否認三星的經營權會世襲。其將肩負為大財閥選定掌舵接班人的重大使命。

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據日本經濟新聞今天報道說，三星告別世襲，衝擊韓國財閥家傳模式。5月6日，李在鎔在首爾市內召開記者會，表明了心中的想法。李在鎔是三星創始人家族的第3代繼承人，他的兒子和女兒都只有十幾歲，此次是他首次提到接班問題。據李在鎔說，“不會把經營權交給子女，這種想法由來已久”。

李在鎔被指控向韓國前總統樸槿惠行賄的案件目前仍在審理當中。三星按照法官的建議，為強化企業管理，設立了第三方委員會。該委員會建議李在鎔向民眾致歉並進行相關說明。據該報道說，時隔5年再次舉行的記者會就是按照這一建議召開的。李在鎔就自身繼承三星集團的相關問題表示，“辜負了國民的期待，讓大家失望。這是我的過錯”。

三星此前就利用集團企業之間的出資結構，讓創始人家族依靠少數股份即可控制龐大的集團。李在鎔在繼承三星的時候，也以極低的價格購買了集團實際控股公司的特殊股和附帶新股預約權的公司債券（可轉換公司債券，CB）。

據該報道，從旁觀者的角度來看，這種手法或許會被認為是違法，但韓國財閥和政權長期合作默認了這種做法。李在鎔自身的案件也是被懷疑向與韓國前總統樸槿惠關係密切的人提供了活動經費。其表明三星不再世襲，被認為也是希望避免提供經費的行為被認定為不透明交易。

主張消除貧富差距和公平分配的韓國文在寅政府上台後，將大財閥和歷屆政府的勾結視為問題。也有觀點認為，文在寅推進的“財閥改革”的背景是韓國社會對特權財閥的不滿情緒積蓄已久。李在鎔就這一問題坦率地承認“沒有嚴格遵守法律和道德”。

據李在鎔還表示，“今後將盡量避免因經營權繼承問題引發更多爭議”。他突然發表的“不再世襲”言論，對三星內部產生了巨大衝擊。

據悉，實際上李在鎔的親信認為，年僅51歲的他在記者會上談論接班問題為時尚早，提出了反對意見。儘管如此，他仍在記者會上稱“不考慮性別、學歷、國籍，希望由優秀的人才在重要崗位上領導公司的業務”。

日本經濟新聞說，也有不少觀點認為，如果韓國左派政府下台，由經營權世襲引發的爭議也會消退。但西江大學教授徐廷一（經營學）指出，“如今再像李在鎔那樣以不道德、不合法的手段來繼承公司的經營權已經非常困難”。其同時稱“如果（李在鎔）試圖將經營權交給子女，社會公正性將受到嚴重質疑”。三星電子內部已經在進行權力交接。很多觀點認為，各業務部門都設有首席執行官（CEO），即使三星沒有掌門人，短期內也不會產生很大影響。實際上，2017年李在鎔被關押時，三星也創出了利潤新高。

據該報道指出，但也有意見指出，要快速推進併購（M&A）等需要大規模轉換業務結構的經營戰略，創始人家族所具備的凝聚力不可或缺。尤其是三星所在的半導體、顯示器、智能手機等行業，經營環境瞬息萬變，更需要這種凝聚力。找到具備這種素養的新經營者極為困難。而李在鎔已經否認三星的經營權會世襲。其將肩負為大財閥選定掌舵接班人的重大使命。