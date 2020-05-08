5.20新典前 蔡英文罕見提前任命蘇貞昌續任 當局民意衝雲霄 台海格局依舊?

台灣距520總統蔡英文就職日不到兩周，總統8日宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，這是憲政史上首次內閣尚未總辭，總統率先宣布閣揆續任的紀錄。

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據中央社今天報道稱，內閣未總辭總統先宣布蘇貞昌續任，創憲政史紀錄。距520總統蔡英文就職日不到兩周，總統今天宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆。黨政人士表示，時間點上的考量是疫情相對趨緩，也讓蘇貞昌有充分時間可以部署內閣團隊，這也是憲政史上首次內閣尚未總辭，總統率先宣布閣揆續任的紀錄。

中央社說，總統上午召開記者會宣布，邀請蘇貞昌在520後繼續擔任行政院長，蘇貞昌也願意承擔閣揆這個重責，她表示非常感謝。被問到為何選擇此一時間宣布閣揆人事，總統幕僚受訪表示，武漢肺炎疫情以來，執政團隊上下都以防疫為最優先工作，國際疫情甚至一度到達高峰，讓執政團隊更是繃緊神經，除了全力投入防疫，更開始展開紓困的相關的工作。

幕僚說，即便國內疫情在4月底逐漸趨緩，但執政團隊鑒於清明連假的狀況，仍持續緊盯五一連假這道防線，而五一連假的狀況，在中央與地方共同努力，國人的配合下，預計也能有效掌控疫情。幕僚表示，而520蔡總統即將展開第二任的任期，選擇在五一連假過後，疫情相對趨緩的這個適當時機，宣布蘇貞昌續任閣揆，也讓蘇貞昌在接下來的一段時間，有充分時間可以部署內閣團隊，讓各項施政能夠順利銜接，完成總統交付的5項任務。分別是第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設。總統強調，在新任期當中，他們會再次攜手衝衝衝。

該報道稱，針對外傳蘇貞昌是過渡性質，年底可能被撤換，幕僚表示，總統今天談話的用意很清楚，就是蘇貞昌帶領行政團隊政績斐然，蔡總統在新的任期邀請蘇貞昌繼續擔任，就是期待政府執政的表現越來越好，讓國家更好，國民過得更好。

中央社引述該人士進一步說，政府團隊的工作目標就是越做好，不存在過渡的問題，蔡總統今天的談話所強調的“未來四年”，就是希望接下來新的任期中與蘇貞昌一起努力，一起為國家打拚。

總統蔡英文今天宣布520後由行政院長蘇貞昌續任閣揆，蘇貞昌將開始啟動新內閣的人事布局與改組。蘇貞昌幕僚指出，內閣人事將先進行思考討論，這兩天還不會進行徵詢。

蘇貞昌昨天被詢及內閣人事時表示，依照憲政慣例，在總統任期屆滿時會提出總辭，至於怎麼組閣是總統任命閣揆之後的事；隨着蔡總統今天上午宣布蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌也隨即將啟動內閣改組相關作業。

據該報道，另外，蔡總統今天宣布蘇貞昌續任時，特別提到在“未來四年”第二個任期中，蘇貞昌是好夥伴與最佳的執行者；有媒體解讀，蔡總統在反駁蘇內閣是“過渡性質”的傳言。對此，蘇貞昌幕僚說，蘇貞昌很感謝總統這樣表示，但蘇貞昌很清楚，行政院長是總統提名，沒有任期，必須要總統信任、人民支持才能擔任這個職位。

據自由亞洲消息，據民調：蔡英文獲高滿意度，國民黨支持度雪崩。消息說，新台灣國策智庫7日發布的民調結果顯示，蔡英文、蘇貞昌和陳時中民調都爆衝。

根據台灣一份親綠最新民調，蔡英文的支持度有75%，防疫指揮官陳時中的支持率更高達94%。國民黨江啟臣掌舵後支持度雪崩至9%創新低，比柯文哲組建的新政黨台灣民眾黨還低。

搭上有效防控新冠肺炎疫情順風車，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，及中央疫情指揮官、衛福部長陳時中，在新台灣國策智庫7日發布的民調結果里，支持度都爆衝。

此外，91.7%的民眾滿意政府對新冠肺炎疫情相關應變措施，更有高達94.3%受訪者對政府第一時間關閉交通渠道，避免疫情由境外移入的措施感到滿意；近期引起民怨的產業紓困措施，有69.3%受訪者感到滿意。

據國民黨發言人洪於茜接受自由亞洲電台採訪指出，任何民調都有參考價值，但會因為立場有所偏頗不能反應真實民意，國民黨會持續強化改革。