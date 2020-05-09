中國海警船釣魚島水域追逐日本漁船 日本強烈抗議

資料圖片：中國海監船與日本海防自衛隊艦船在有主權爭議的釣魚島附近巡弋。攝於2012年9月14日

位於日本沖繩縣那霸市的日本第11管區海上保安本部9日宣布，中國海警船4艘進入中國海警船4艘進入日本稱為“尖閣諸島”釣魚島水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本漁船，並對日本漁船進行了追逐。

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中國海警船也曾在去年5月在釣魚島水域接近過日本漁船，而追逐日本漁船尚屬首次。

據第11管區海上保安本部的消息，中國海警船日本時間8日下午4點左右起相繼駛入釣魚島日本認為是“領海”的水域，4點50分左右，在釣魚島的西南偏西約12公里的海面上接近日本漁船，當時日本漁船中有3人乘船，海上保安本部對此派出巡視船並向中方船隻用無線電發出警告，並進入日本漁船和中國海警船之間，現場一度陷入緊張狀態。後來中國海警船離去，8日在釣魚島水域一共航行約2個小時，約在日本時間下午6時左右離去。4艘船隻9日仍在釣魚島日本認為是“領海”的水域毗連區航行，其中1艘搭載有類似機關炮的裝備。釣魚島周邊已連續26天發現中國海警船。

而據中國海警局官方微博稱，2020年5月8日，中國海警2501艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。

對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹，針對中國海警船進入釣魚島水域並追逐作業中的日本漁船，打電話向中國駐日大使館公使郭燕提出強烈抗議，瀧崎成樹在電話中表示：“尖閣諸島是我國固有的領土。”駐北京的中國大使館也向中國外交部提出同樣的抗議。