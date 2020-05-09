日本首款新冠治療藥:瑞德西韋

美國研發的Remdesivir在生產線上 2020年3月18日 照片

日本厚生勞動省宣布，批准抗病毒藥“瑞德西韋（Remdesivir）”作為新型冠狀病毒感染症的治療藥物使用。該藥物由美國大型藥企吉利德科學(Gilead Sciences)開發，將成為日本國內首款新冠治療藥。此次是通過縮短審查時間的特例予以批准，原則上可用於重症患者。

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據日本經濟新聞報道，瑞德西韋獲批成為日本首款新冠治療藥。

日本厚生勞動相的諮詢機構——藥事和食品衛生審議會5月7日在工作會議上予以批准。瑞德西韋具有抑制病毒增殖的作用，將通過靜脈注射用於需要人工呼吸機等的重症患者。此次，日本厚生勞動省適用了基於《醫藥品醫療器械法》的“特例批准”。對於已在海外銷售的藥物且並未在日本獲得批準的情況下，該方式可縮短審批時間。

瑞德西韋已由美國食品藥品監督管理局（FDA）批准緊急使用。吉利德4日提出申請，日本厚生勞動省在4天內結束審批。

該報道說，美國國立衛生研究院（NIH）發布的臨床試驗結果顯示，使用無效對照劑（Placebo）的患者康復需要15天左右，而使用瑞德西韋之際僅為11天。但並未確認死亡率的明確改善。

報道還說，日本厚生勞動省還力爭5月內批准富士膠片控股旗下的富山化學開發的面向輕症者的治療藥“法匹拉韋(favipiravir，商品名:Avigan)”。日本將通過增加新型冠狀病毒的治療手段，遏制感染擴大，推動經濟活動的重啟。