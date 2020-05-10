外交政策：台灣南韓贏了抗疫戰但中國沒有

外交政策網（Foreign Policy）一篇分析文章指出，全球疫情下中美互派不是的口水戰，其實沒有一方勝出，而儘管美國總統特朗普一直都堅持用“武漢病毒”或“中國病毒”這個名稱來強調病毒源自中國，或批評因為中國最早時的掩飾延誤了防疫機會從而導致全球淪陷於病毒的威脅，也有不少評論認為中國的抗疫表現和向其他有需要的國家伸出援手贏得了全球的讚譽，但文章的作者James Traub指出，真正的贏家其實屬於亞洲，特別是台灣、南韓以及澳洲和新西蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

前紐約時報雜誌作者以及現任外交關係委員會智庫組織成員的Traub，在外交政策撰文指出，最近新加坡外交官馬凱碩的著作《中國贏了嗎？》，就試圖將中國描述為一個勝利者。Traub指出，馬凱碩是眾所周知的中國大好友，他曾將香港的民主運動簡單化為年輕人沒有房子居住而走上街頭，在新書中甚至還為習近平廢除國家主席任期辯護，聲稱習是為了國家的前途而非本人的政治野心。

但Traub在文章指出，中國贏了，與中國模式贏了，是兩碼子事情。疫情開始時，並非是官僚體制上的失敗，而是一個獨裁文化下，導致當局在12月8日武漢首發第一宗病例至1月23日下令封城之間那段空檔的失誤。文章指出，事件出現關鍵性的時刻，是在1月1日有8個武漢醫院的醫生因為向中央醫療官員尋求更多有關疫情爆發的訊息，卻遭到地方政府的訓斥，儘管他們只不過是遵守中國的預警制度而已。

病毒的基因組在1月11日得到排列，中國衛健委1月14日就有關病毒的報告是嚴峻的，但中國卻未有採取任何行動；公眾醫療系統仍然以政治指導為先。武漢有500萬人得以在農曆新年前離開，無疑加速了對全球的散播。

文章繼續指出，尤有甚者，中國更炮製了一個荒謬的陰謀論，指是美國軍人將病毒帶入中國，又同時堅持國內的病死人數是令人難以置信之低。此外，中國又因為很多輸給外國的呼吸輔導器以及其他醫護物品被發現是劣質產品，它的軟性外交只收到反效果。

Traub指出，中國當局忙着掩飾真相的同時，台灣和南韓以及香港（新加坡亦不久跟上）卻開始在它們的邊境對旅客進行檢測以及隔離病者。文章提出，台灣和南韓是兩個充滿活力的民主體制，有公開的選舉、獨立的司法與自由的經濟，他們的例子足可證明，人民和政府只要相互尊重，而不是相互恐懼，可以創造怎樣的一個可能。

如果這次疫情真的有什麼贏家的，那肯定不是中國那個獨裁的模式，而是與中國一樣尊崇“亞洲價值觀”但卻又是實行民主體制的模式。Traub特別指出，馬凱碩在經濟學人最近一篇文章中，也不能不承認這些國家是成功的例子）。

文章進一步指出，德國相對出色的抗疫工作，以及澳洲和新西蘭令人激賞的努力，減少病亡數字，均可證明傳統的自由民主體制，只要他們的領導人尊敬科學、聽從醫療專家，以及向人民坦誠，是可以在危難中扮演一個稱職而成功的角色的。

南韓和台灣人民願意犧牲個人自由，但西方自由派卻未必。亞洲的民主體制，人民願意放棄部分的自由，但沒有犧牲他們基本的政治權利。Traub本人就認為，有人因為個人自由而開一輛浪費汽油的汽車上街，也可以因為個人自由而不帶口罩，但這些自由卻傷害了其他人的福祉，他認為亞洲的民主體制告訴西方，人是可以為了大眾的福祉而犧牲某些自由的。

中國或許是贏了，但作為其他國家的榜樣或模範，中國並沒有贏。德國可以成為歐洲鄰國的榜樣，澳洲可以教導一下美國，南韓和台灣則可以向中國傳授如何真正落實“亞洲價值觀”。這次全球性的疫情或許壞事可以成為好事，只要國家願意從失敗吸取教訓。就算是美國，就算是中國，也一樣需要如此。