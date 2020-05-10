為了防範第二波疫情爆發  首爾市下令關閉所有酒吧與夜總會

法新社報道說，為了防範新冠疫情再度大規模爆發，韓國首爾市政府決定關閉所有的酒吧、歌舞廳與夜總會。中央社指出，韓國防疫有成堪稱全球模範，但首爾市梨泰院地區近日卻又爆發群聚感染案例，首爾市長樸元淳下令無限期關閉所有酒吧與夜總會。

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韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬10日在記者會上表示，截至當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關的新冠病毒確診病例總計54例，衛生部門正在就接觸人員和感染源繼續展開流行病學調查。

截至當天0時，新增新冠病例中，與梨泰院夜店相關病例24例，其中親自到訪夜店被確診的18例，其餘6例屬於交叉感染。從0時至12時又新增11例確診病例，由此與該夜店相關聯的病例增至54例。其中首爾市30例、京畿道14例、仁川市6例、忠清北道2例、釜山市1例、濟州道1例。54個病例中，43例為曾到訪過夜店的人員，其餘11例為這些人員的親戚朋友等其他接觸人員。

鄭銀敬說，4月底到5月6日之間訪問過梨泰院夜店的人員儘可能不要外出，居家隔離或諮詢管轄衛生站，接受病毒檢測等。衛生站務必確認前來檢測人員是否到訪過夜店或是否為相關接觸人員，不管是否出現癥狀積極進行病毒檢測。