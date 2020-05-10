韓國新冠病毒確診病例 累計已達10874例

據韓國中央防疫對策本部10日通報，韓國較前一天新增34例感染新型冠狀病的確診病例，累計確診10874例。這是韓國境內單日新增病例時隔28天再超30例，也是自4月9日以來最高值。

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韓聯社報道說，累計確診病例中，男女佔比分別為40.74%和59.26%。各年齡段中20多歲病例最多，佔27.57%，其後依次是50多歲（18.02%）、40多歲（13.26%）、60多歲（12.48%）和30多歲（10.85%）。累計死亡病例256例，連續3天無新增死亡病例。平均病死率為2.35%，80歲以上患者的病死率達25%，年齡越大病死率也越高。累計治癒並解除隔離病例共9610例，較前日增加42例。正在接受隔離治療的病例為1008例。

韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬表示，隨着近期來自中東和非洲地區的人員感染新型冠狀病毒的確診病例持續增加，韓國防疫部門決定對所有海外入境者一律實施病毒檢測。鄭銀敬表示，自歐美地區的入境者中不斷出現確診病例，近期來自坦桑尼亞、巴基斯坦等中東和非洲地區入境者的確診比例也持續增加。因此，防疫部門決定要求所有海外入境者在隔離期間接受病毒檢測。鄭銀敬說，為了減輕地方政府的財政負擔，政府將加大支援力度。

韓國防疫部門4月1日起要求所有海外入境者一律接受14天的居家隔離，但除自歐美入境者外，來自其他地區入境人員只有在出現癥狀時才需要接受檢測。根據新規，所有入境人員不論是否出現癥狀都須在入境14天內接受1次病毒檢測。