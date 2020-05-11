世衛大會下周啟幕 台官方稱受邀機會不大但仍不放棄

世衛大會（WHA）召開在即，台灣至今仍未受邀。台灣防疫指揮中心指揮官陳時中今天坦言，受邀機會雖然不大，但不會放棄；強調持續和友邦、理念相近國家召開視訊會議爭取曝光。

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據中央社今天報道說，WHA召開在即，陳時中指：受邀機會不大但不放棄。

第73屆世界衛生大會（WHA）將於5月18至19日以視訊方式召開，縱使有多國力挺台灣與會，台灣至今仍未接獲邀請函。

據台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，外交部、外館目前正和理念相近國家、友邦積極爭取參與WHA，雖然受邀機會不大，但不會放棄任何機會。

中央社引述陳時中指出，除了爭取參與WHA，台灣也會舉辦相關視訊會議，希望增強與友邦、理念相近國家的連結與曝光率，希望在WHA召開時可獲得更多重視。