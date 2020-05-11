阿富汗首都喀布爾發生四起爆炸事件 導致4人受傷

法新社喀布爾消息，阿富汗首都喀布爾發生多起炸彈襲擊事件，造成包括一名兒童在內的4名平民受傷。喀布爾警方發言人法拉瑪茲（Ferdaws Faramarz）說，周一喀布爾北部地區接連發生4起路邊炸彈襲擊事件，造成包括一名兒童在內的4名平民受傷。

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到目前為止，還沒有任何團體聲稱對這些爆炸襲擊事件負責。法拉瑪茲說，一支防爆清除隊已趕抵爆炸現場。近週來，武裝分子在喀布爾和其他地區發動多起路邊炸彈和火箭攻擊。但是今天接連4起爆炸案似乎是幾個月來的首度協調行動。

此次的爆炸發生的時間點正好是阿富汗當局試圖封鎖喀布爾，遏止新冠狀病毒疾病疫情蔓延之際。法新社指出，恐怖組織伊斯蘭國以及塔利班等過去經常搞炸彈和火箭襲擊行動。美國政府與阿富汗塔利班2月29日簽署和平協議。根據協議，美國將從阿富汗撤軍，阿富汗政府將釋放大約5000名塔利班在押人員，阿富汗將舉行阿人內部對話。

在過去的幾個月中，塔利班頻繁策動對阿富汗的攻擊事件，造成軍隊在全國各地出現大量人員傷亡。塔利班這些行為已威脅到其與美國在今年2月簽下的和平協議。美國軍方發言人萊格特曾警告，若塔利班不減少攻擊，美軍將會有所回應。

美國政府阿富汗和解事務特別代表哈利勒紮德5月7日說，他於6日晚在卡塔爾首都多哈與阿富汗塔利班組織分管政治事務的領導人巴拉達爾進行了會面。他表示，雙方會面的目的是爭取在一些問題上取得進展，包括阿富汗政府和塔利班儘快釋放在押人員、制止暴力行為、實現停火、加快阿富汗內部談判進程等。