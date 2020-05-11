韓國新冠狀病毒疫情：單日新增病例出現新高

據韓國中央防疫對策本部5月11日通報，截至當天0時，韓國較前一天新增35例感染新型冠狀病毒的確診病例，累計確診10909例。這是單日新增病例連續兩天超過30例，也是自4月9日以來的最高值。

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韓國到目前為止，累計死亡病例256例，連續4天無新增死亡病例。平均病死率為2.35%，80歲以上患者的病死率達25%，年齡越大病死率也越高。累計治癒並解除隔離病例共9632例，較前日增加22例。正在接受隔離治療的病例為1021例。包括確診者在內，共有66.8492萬人接受新冠病毒檢測，其中64.6661萬人呈陰性，1.0922萬人的結果尚未出爐。

據韓聯社報導，截至韓國時間周一下午6時，首爾市內共有59例梨泰院夜店新冠狀病毒疾病群聚感染相關確診案例，加上仁川7例、京畿道21例、忠清北道5例、釜山一例、濟州一例，共計至少有94例確診。

韓國教育部與中央防疫對策本部周一下午召開緊急會議，會後由教育部宣布原訂13日起陸續開始到校上課的日期全部順延一週。高中3年級延至20日開始實體課程，幼稚園、國中、高中2、3年級延至5月27至6月8日間。教育部表示，將視防疫當局調查結果決定是否再延期。受疫情影響，教育部先前多次延後開學時間，最後以線上課程作為替代方案，但學校遲遲未能恢復到校上課，首當其衝的就是正在準備大學入學考試的高3學生。