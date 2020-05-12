日本官房長官：絕不接受中國方面有關釣魚島的發言

日本官房長官菅義偉在12日午前的記者會上圍繞中國海警船進入釣魚島水域，追逐日本漁船一事表示：完全不能接受中國外交部發言人將中國方面的行為正當化的發言。

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菅義偉表示：日本政府基於堅決徹底保衛我國的領土、領海、領空的方針，將繼續常備不懈，和相關省廳合作，努力收集情報，做到對尖閣諸島周邊的警備萬無一失。

而在5月11日的記者會上，菅義偉圍繞此事指出：從保護日本漁船的觀點出發，在周圍配備的巡視艇，並發出了確保安全的指示。

同時菅義偉指出：在針對防止新冠病毒感染症的擴大。特別是謀求包括日中在內的國際社會緊密合作中，為了不對如此的合作和互助造成影響，我們強烈要求中國方面積極加以對應。

在5月11日的中國外交部的記者會上，發言人趙立堅在答記者問時說：

據了解，近日，中國海警在釣魚島海域例行巡航時，發現一艘日本漁船在中國領海內非法作業。中國海警船依法對其實施跟蹤監控，要求其立即停止有關活動，退出相關海域，並堅決應對了日本海保廳船隻在現場的非法干擾。中方已通過外交渠道就此向日方提出嚴正交涉，敦促日方立即停止侵權行為。

我要強調的是，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利。我們要求日方恪守四點原則共識精神，避免在釣魚島問題上製造新的事端，以實際行動維護東海局勢穩定。

位於日本沖繩縣那霸市的日本第11管區海上保安本部9日宣布，中國海警船4艘進入中國海警船4艘進入日本稱為“尖閣諸島”釣魚島水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本漁船，並對日本漁船進行了追逐。

對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹，針對中國海警船進入釣魚島水域並追逐作業中的日本漁船，打電話向中國駐日大使館公使郭燕提出強烈抗議，瀧崎成樹在電話中表示：“尖閣諸島是我國固有的領土。”駐北京的中國大使館也向中國外交部提出同樣的抗議。