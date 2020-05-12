日本欲用法匹拉韋針對中國口罩外交

日本政府正式向各國免費提供有望對新型冠狀病毒感染症發揮效果的新型流感治療藥“Avigan”（法匹拉韋）。此舉旨在通過提供日本研發的藥物，為努力平息疫情的國際社會做出貢獻。據共同社說，日本注視開展對外醫療援助“口罩外交”的中國，日本也有意通過“法匹拉韋外交”彰顯自身存在感。

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據共同社今天說，日本啟動“法匹拉韋外交”，注視中國對外醫療援助。據日本外相茂木敏充12日在參院外交防衛委員會會議上透露：“獲悉海外多個國家表現出興趣，接到80多個國家提出的請求。”日本8日已首先向愛沙尼亞提供。

在全球醫療物資不足的背景下，目前已成功防控疫情的中國開展向各國提供援助物資的“口罩外交”。擔心中國影響力增大的日本寄希望於“法匹拉韋”。外務省官員強調稱：“全世界都在期待。日本正處於可以做出貢獻的位置。”茂木也自豪地表示：“各國紛紛表達了感謝。”

據該報道，提供藥物之際，日本政府向負責調度物資的聯合國項目事務署（UNOPS）出資100萬美元。由UNOPS從日本企業購買，然後運往對象國。向每個國家提供原則上20人份、最多100人份的藥物。

共同社說，由於“法匹拉韋”可能出現副作用，日方要求書面簽署免責協議。此外還要求提供臨床數據，對日本來說也能積累病例數。目前已與印度尼西亞和伊朗等45個國家協調完畢，計畫依次提供藥物。