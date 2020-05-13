因梨泰院夜店群聚感染事件韓國決定把有關的檢測擴至全國

因梨泰院夜店群聚感染事件韓國決定加大有關的檢測

據韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬周三表示，從當天起，對梨泰院夜店訪客匿名實施的新冠病毒檢測範圍將擴大到全國。首爾市11日率先實施匿名檢測，受檢測人員不必透露姓名，只提供電話號碼即可。鄭銀敬指出，考慮到梨泰院夜店的特殊性做出上述決定。匿名受測人員同樣在結果出爐前不許與人接觸。

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據韓國防疫部門數據，截至當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關聯的確診病例總計119例，接受檢測共2.2萬人。防疫部門已獲取到訪過梨泰院夜店的5517人名單，其中與2400人取得聯繫，正在確認另1800餘名信息。

首爾市市長樸元淳13日在記者會上表示，與首爾梨泰院夜店相關聯的新冠病毒確診病例總計119例，其中，首爾市69例，12日新增8例。首爾市從本月3日至7日無新增確診病例，在梨泰院夜店群聚感染事件發生後，8日至12日新增病例達到71例。其中，境外輸入性病例僅為2例，其餘69例均與梨泰院夜店有關。

首爾市表示，4月24日至5月6日利用梨泰院5家夜店一帶通信基站的1.0905萬人中，外國人佔比11%，為1210人。首爾市向相關人員發送了建議接受新冠檢測的英文短信。

首爾市和龍山區政府經調查發現，除了上述5家夜店之外，還有4家夜店出現確診病例或為確診病例到訪過的夜店。這4家夜店消毒防疫完畢，並暫停運營。由此，接受調查的梨泰院一帶夜店增至9處。首爾市從1月24日至5月12日確診病例累計708例，其中死亡病例為3例，接受隔離治療病例137例，累計治癒並解除隔離病例共558例。