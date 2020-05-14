日本解除39個縣緊急事態宣言

日本首相安倍晉三在日本時間14日晚18時舉行記者會，宣布基於新型冠狀病毒特別措施法對日本全國47個都道府縣發布的緊急事態宣言，從14日開始，對其中39個縣予以解除，在這些地區，在徹底貫徹防止感染措施的同時，漸漸重啟經濟活動。

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日本政府4月7日以東京、大阪等7個都府縣為對象發布緊急事態宣言,為了防止疫情擴大，16日把對象地區擴大到全國，原定5月6日結束，5月4日又將全國緊急事態延期至5月31日。政府還定出就需要採取重點對策的“13特定警戒都道府縣”與特定警戒以外的34個縣。

由於全國緊急事態宣言宣布以後，到5月12日為止，多達26個縣一周之內新增感染者者為零，因此將控制疫情成績顯著的39縣解除緊急事態宣言，其中包括“13特定警戒都道府縣”以外的34個縣，也包括13個“特定警戒都道府縣”中的茨城、石川、岐阜、愛知、福岡5個縣。對北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫8個都道府縣的緊急事態宣言將繼續維持。

安倍首相在記者會上強調，在解除緊急事態宣言後，仍然需要貫徹防止感染的“新的生活方式”。

經濟再生擔當相西村康稔在14日的諮詢委員會會議上表示：“全國總的新增感染者人數趨於減少，而解禁的39個縣的近期情況為，感染者逐步回落到疫情開始擴大的3月中旬以前的狀態。

進入5月以來，日本新冠新增感染者大體呈減少趨勢，1日266人、2日306人、3日以後一直持續在200人以下，甚至下降到100人之下，5月3日為191人、4日176人、5日121人、6日105人、7日96人、8日以88人，9日為114人，10日70人、11日45人、12日81人，13日55人，連續4天下降到百人以下。

解除緊急事態宣言的標準以最近一周低於每10萬人口中的感染人數0.5人、累計病例數量翻倍的時間、感染途徑不明病例的比例、臨近都道府縣的感染狀況、醫療體制的狀況等指標為中心。