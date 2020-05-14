解放軍今起渤海軍演2個月 美驅逐艦再次通過台灣海峽

中國解放軍將從5月14日起在渤海灣邊的唐山港京唐港區舉行長達近兩個半月的軍事演習。美國太平洋艦隊另在當天於推特上發布消息指，美國海軍的“麥克坎貝爾”號驅逐艦（DDG-85）在5月13日航行通過台灣海峽，太平洋艦隊還公布了該艦在台灣海峽航行的現場畫面。

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中國海事局5月11日宣布，從2020年5月14日到7月31日，唐山港京唐港區將舉行軍事演習和實彈射擊，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶一律禁止進入該管制區域內，管制區大小為半徑25公里的扇形海域。有關學者預計，這次軍演時間長、戰區跨度大，解放軍將進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，其目的包括威懾“台獨”活動，為必要時武力解決台灣問題做準備。另據日本共同社周二報道，解放軍計畫在8月舉行以“奪取台灣下轄東沙群島”為假想目標的登陸演習。演習將由解放軍南部戰區實施，將出動登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，“規模前所未有”。報導指，解放軍對美軍在南中國海的軍事活動日益活躍感到焦躁，該演習有可能導致中國與美國、台灣之間的緊張加劇。

另據美國太平洋艦隊發布的相關推文顯示，美國海軍的“麥克坎貝爾”號驅逐艦於5月13日航行通過台灣海峽，太平洋艦隊還公布了該艦在台灣海峽航行的現場畫面。從照片可見，美國海軍士兵在艦上監察情況，期間一架MH60海鷹直升機從甲板升空。這也是過去一個多月來美艦第三次通過台灣海峽。據悉，美國太平洋艦隊的阿利伯克級驅逐艦“巴里”號（USS Barry DDG-52）曾於4月25日航經台灣海峽，該艦還曾於4月11日通過台灣海峽。就美海軍的這一最新動態，台灣國防部周三回應指出，美國海軍太平洋艦隊一艘導彈驅逐艦於當天清晨由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務，目前繼續向南航行，台灣防務部門運用聯合情監偵掌握區域形勢。這也是“麥克坎貝爾”號驅逐艦首次通過台灣海峽，系今年以來美國軍艦第6次通過這片海域。而在去年，美軍艦共9次通過台灣海峽。