莫里森：澳中關係建立在互惠基礎上 一些底線永遠不能被交易

澳大利亞總理莫里森5月15日就澳中關係問題向媒體表示，雙方的關係是建立在互惠基礎上的，並將堅守澳大利亞的價值觀以及澳方所認為重要的事情。他稱，澳大利亞會堅守在一些問題上的底線，不會做交易。

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近期，澳大利亞提出倡議，要求就新冠病毒源頭等疫情相關問題展開獨立的國際調查，此舉則引發中國政府強烈不滿。中國駐澳大使成競業近日在一次採訪中表示，如果澳方不停止這一行動，可能會產生經濟後果，其中會涉及牛肉、大麥、紅酒和赴澳旅遊及求學中國民眾數量等。不久後，中國通知澳大利亞準備向澳洲大麥加征80%的高額關稅，並以質量不達標為由把澳大利亞4家主要牛肉出口商列入黑名單，停止進口它們的牛肉產品。這4家肉品企業佔澳大利亞向中國出口牛肉總額的35%，今年的貿易額可能達到35億美元。澳大利亞同時還是中國最大的大麥供應國，每年向中國出口的大麥價值大約9.8億至13億美元。中國從澳大利進口的大麥佔澳大利亞大麥出口量的一半以上。同樣有消息指，中國在近日增加了進口美國的大麥。

針對澳中關係問題，莫里森當天向媒體表示，他推動獨立調查（新冠病毒）來源問題“完全是平常的”（要求），並指澳大利亞將堅守陣地。他說，“正如中國政府一樣，我們在對於自己來說重要的問題上畫下了底線；我們尊重他們的底線，正如我們也期待我們的底線得到尊重，無論這是在我們的外國投資規則方面，或是我們對於科技的規則，我們在人權事務的規則及這類的事情”。莫里森說，“我不認為任何澳大利亞人會希望我們在這些重要的事情上妥協，而這些事情永遠不能被交易”。他說，“我們的政府在當下對這些事情（的態度）十分明確，我們也總將保持清晰，這些事情同時不會被交易”。

據當地媒體報道，澳洲內務部長彼得·達頓（Peter Dutton）14日重申，澳方將繼續堅持對病毒來源問題進行獨立調查的主張。達頓指出，因新冠肺炎疫情失去親人的家庭們有着應得到透明回答的合理問題。他說，“澳大利亞所做的僅是堅持我們的價值觀，我們將繼續這樣做”。報導指，在野的澳大利亞工黨亦支持莫里森所提出的獨立調查倡議，但對其在處理澳中關係上存在批評。工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）表示，總理本人應在有關這一問題的爭論上展現出更強的領導力，並具有更高的政策識別度和連續性。她認為，自由黨在內部自我比較誰對中國官方更強硬，則無益於澳大利亞國家利益。